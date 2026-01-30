好天氣只到今天！ 氣象署：周末轉濕冷 明起鋒面通過+冷氣團南下

今天各地暖洋洋，不過，明天起天氣轉變。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，周末轉濕，中部以北及東半部、南部山區局部短暫雨。周六氣溫下降，周日中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷。

至於冷空氣強度，氣象署表示，介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響時間為明天至下周二清晨。周日至下周二清晨低溫中部以北、宜蘭約13至15度，南部、花東、澎湖約15至17度，金馬約10、11度。周日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮18至20度，南部、台東20度以上。下周二白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升，早晚仍涼。

明天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，氣象署表示，周日華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，水氣偏多。中部以北及宜蘭有短暫雨，降雨較廣泛，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周一水氣仍多，北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區及南部山區有零星雨，其他地區為多雲。

至於高山降雪機率，氣象署說，中部以北及東北部、東部3000公尺以上高山有降雪機率，行車、登山與高山農作留意霜害與安全。

氣象署表示，各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動注意安全。西半部及金門、馬祖留意低雲或局部霧影響能見度。2月7日前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，留意最新預報資訊。