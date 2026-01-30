快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

好天氣只到今天！ 氣象署：周末轉濕冷 明起鋒面通過+冷氣團南下

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末變天。圖／中央氣象署提供
周末變天。圖／中央氣象署提供

今天各地暖洋洋，不過，明天起天氣轉變。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，周末轉濕，中部以北及東半部、南部山區局部短暫雨。周六氣溫下降，周日中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷。

至於冷空氣強度，氣象署表示，介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響時間為明天至下周二清晨。周日至下周二清晨低溫中部以北、宜蘭約13至15度，南部、花東、澎湖約15至17度，金馬約10、11度。周日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮18至20度，南部、台東20度以上。下周二白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升，早晚仍涼。

明天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，氣象署表示，周日華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，水氣偏多。中部以北及宜蘭有短暫雨，降雨較廣泛，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周一水氣仍多，北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區及南部山區有零星雨，其他地區為多雲。

至於高山降雪機率，氣象署說，中部以北及東北部、東部3000公尺以上高山有降雪機率，行車、登山與高山農作留意霜害與安全。

氣象署表示，各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動注意安全。西半部及金門、馬祖留意低雲或局部霧影響能見度。2月7日前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，留意最新預報資訊。

氣象署 冷氣團 東北季風

延伸閱讀

今溫暖偶有雨 明鋒面通過後冷氣團抵達 高山有機會追雪

下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

要變天了 周末鋒面通過後冷空氣南下 不排除升級冷氣團

2月上旬霸王級寒流再現？ 賈新興曝最新短期氣候趨勢預測

相關新聞

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

有旅客收到台灣虎航寄出航班取消的通知，後續更有網友發現，從昨晚開始陸續收到台灣虎航取消夏季航班通知，且多集中在3至5月。...

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今天宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總...

國旅不振歷來最慘淡！花蓮春節訂房率不到3成 渡假村暫停營業

距離農曆春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，還有渡假村選在年前暫停營業整修，業者直言是「歷年來最慘」，認...

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規...

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，...

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

近來天氣時冷時熱，甚至有美國預測模式指出，2月9日將會有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，簡直比2016年的霸王寒流還強。對此臉書粉專「台灣颱風論壇」不以為然地表示，拿過時的預報模式來推算地面溫度顯得蠻外行的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。