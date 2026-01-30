國旅不振歷來最慘淡！花蓮春節訂房率不到3成 渡假村暫停營業
距離農曆春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，還有渡假村選在年前暫停營業整修，業者直言是「歷年來最慘」，認為國旅不振拖累，加上花蓮天災頻繁、聯外交通不穩，影響遊客信心，都是原因，只能咬緊牙根撐下去。
花蓮觀光協會理事長陳義豐經營的怡園渡假村從2月1日起暫停營業，他說，將針對客房等設施重新修繕，提升服務品質，預計半年到1年後重新迎接遊客。
陳義豐說，目前旅宿訂房率約2成半至3成，和往年同期有落差，期待後續會慢慢提升。分析原因，與農曆春節假期長達9天，許多國人選擇出國，加上花蓮近年來有疫情、地震、火車事故等災害有關係，去年光復洪災後，更明顯感覺到訂房率停滯。
他表示，花蓮客源主要來自中部以北到基隆以南，占來客量的8成，鐵公路的不穩定讓遊客對交通安全有疑慮，且太魯閣國家公園因地震受創嚴重，都有很大影響。
花蓮縣旅館公會理事長張琄菡認為，除了天災與交通，今年春節落在寒假尾端，也會影響遊客安排出遊的意願，訂房率低迷已經腰斬再腰斬，開一天就虧一天，業者努力提升，希望提供穩定品質跟合理價格，讓國人願意來到花蓮走走。
相較之下，位於壽豐鄉的理想大地渡假飯店，目前訂房率達6成5，已算「前段班」。業者指出，國人旅遊型態改變，出國意願提高，國旅就會變成天數較短、花費也較省，尤其春節有9天長假，民眾多半安排出國，過年人潮還是會有，但停留天數可能縮短，會以訂房率8成為目標繼續努力。
