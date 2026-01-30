短照服務區域再擴大 涵蓋北北基桃生活圈

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

因應臨時找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的短期照顧，或家人術後出院急性後期照顧等「臨短急」需求，勞動部2025年4月開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，累積總服務時數已突破3.4萬小時，並自即日起將服務區域擴及基隆市，該計畫服務區域已可涵蓋「北北基桃」生活圈。

勞動部勞動力發展署表示，自即日起，財團法人伊甸社會福利基金會也正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務範圍涵蓋台北市、新北市與基隆市，加上2025年4月初開辦的6家試辦單位及同年11月底加入的6家試辦單位，目前全台共有13家試辦單位。

整體服務區域包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。截至目前為止，官網瀏覽人數破15萬人，累積總服務時數已突破3.4萬小時，且總服務人次已逾3,900人次。

勞動力發展署說明，該計畫目的在以一對多的照顧模式，於家人因失能有照顧需要或家有病患出院時提供4小時以上的服務。

據統計，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗佔三成五，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔兩成七。

申請服務頻率從申請一天的單次服務至一個禮拜或一個月不等，皆依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員提供服務，縮短家庭照護空窗期，並實現服務提供彈性最大化。

目前「多元陪伴照顧服務試辦計畫」在全國共有13家試辦單位負責提供服務，並開放官網線上預約服務，如需申請服務，或欲了解相關資訊，請至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢，或洽免付費專線，由專人提供服務說明與協助。

陪伴 家庭

