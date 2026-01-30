台南台中南投12行政區土地開發注意 活動斷層地質敏感區新增2處

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
活動斷層地質敏感區新增2處，全台累積公告的活動斷層地質敏感區已達27處。經濟部地礦中心30日公告兩活動斷層地質敏感區：F0016木屐寮斷層、F0028大茅埔─雙冬斷層，木屐寮斷層地質敏感區位於台南市白河區，大茅埔─雙冬斷層地質敏感區則位於台中市南投縣境內。

根據公告資料，位於台南市的木吉寮斷層地質敏感區面積約2.6平方公里，行政區涵蓋白河區與東山區，地礦中心表示，木屐寮斷層的中段緊鄰同名聚落，人口密度相對較高，雖然並非大規模都會區，但當地民眾在未來進行土地開發時，需依規辦理地質評估。

另一處新增區域為大茅埔－雙東斷層，範圍20.7平方公里，從台中市和平區烏石坑向南延伸至南投縣鹿谷鄉，共橫跨台中與南投10個行政區，包括：和平區、東勢區、新社區、太平區，南投縣國姓鄉、草屯鎮、中寮鄉、集集鎮、水里鄉以及鹿谷鄉。地礦中心表示，區域雖然面積大，但多數位於人口較稀少地區，對一般民眾生活影響相對較小。

活動斷層地質敏感區不等於禁限建區，地礦中心強調，劃設地質敏感區的目的是防災而非禁限建，地質敏感區為土地開發、防災與保育重要資料，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。

此外，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應注意並依相關法令規定辦理地質調查。

新增2處活動斷層敏感區涉及行政區表。圖／經濟部提供
新增2處活動斷層敏感區涉及行政區表。圖／經濟部提供

