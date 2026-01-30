7處養雞場爆禽流感疫情 石崇良：雞蛋傳播機率低、禽傳人列重點監測

H5N1禽流感疫情延燒，今年嘉義縣、台南市、屏東縣及台中市，已有7處養雞場確診禽流感，累積撲殺家禽數量超過16萬隻，台中豐康牧場隱瞞疫情，持續出售雞蛋引發民眾恐慌。衛福部長石崇良表示，禽流感雞蛋直接造成人類感染禽流感機率不高，衛福部將重點放在禽傳人事件監測，疾管署已列為監測重點，並呼籲民眾近期應避免接觸養雞場。

石崇良說，針對禽流感議題，衛福部著重禽傳人防堵，禽流感容易藉由季節性候鳥傳播，民眾應注意避免接觸禽鳥類，尤其養雞場更要減少接觸，以避免禽傳人風險發生，針對染疫家禽，農政單位均全面撲殺，而生病家禽產下的雞蛋，經靜置一段時間後，要發生禽流感由雞蛋直接傳染人類風險低，煮熟後「更不是問題」，雞蛋食安風險相對低，且案發雞場雞蛋均已下架，民眾不必擔心。

「疾管署將禽流感疫情是否發生禽傳人，列為重點觀察項目持續關注。」石崇良指出，衛福部與農業部密切聯繫，隨時注意禽流感疫情，行政院今年起開始「One health防疫一體」計畫，整合衛福部、農業部、環境不等，透過環境部的環境監測、農業部與疾管署監測動物傳人等，防堵因生態變遷導致的傳染病疫情，本次禽流感事件，衛福部與農業部的聯繫，也會透過該計劃進行。

石崇良說，防疫一體概念，是響應世界衛生組織，應對生態變化，導致新興傳染病傳播增加的措施，全球氣候變遷、物種遷移，讓許多疾病在環境中存在並傳播，不只是人類傳染病，動物、植物也會影響疾病變化，除禽流感外，也包括近期大眾關心，南亞發生的立百病毒疫情，以及偶爾會發生的狂犬病，都是動物傳人的疾病，「這類人畜共通疾病，防疫上最棘手，也最需要特別關切。」