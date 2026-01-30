屏東市新春市集改在仁愛路舉辦 小年夜到初四共6天
往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線，今年縣府反對在此辦理，經多次協商後，最終決定改在屏東公園旁的仁愛路段舉行，時間也從9天縮減為6天，從小年夜開始到大年初四，市公所表示會請廠商做好配套措施。
原定在屏東市永福路、中山路口舉辦的屏東市新春市集，因為交通問題遭縣府反對，市長周佳琪之後現勘多處場地，警察局交通隊也建議仁愛路段為可行方案，經多次協商後，市公所決定改到屏東公園旁的仁愛路段辦理。
時間也從原本的9天減少剩下6天，從2月15日小年夜開始直到2月20日初四結束，其中小年夜晚上舉辦新春晚會，市集則是從16日除夕到大年初四結束共5天。地點為屏東公園旁，公園路到勝利路之間的仁愛路段，屏東公園地下停車場的仁愛路出入口封閉，一律改從長春街出入。
市公所表示，因考量到對於交通的衝擊最低，屏東市新春市集今年改到仁愛路舉辦，並在不影響民眾在公園休憩情況下，縮短舉辦時間，希望在春節期間提供民眾年節採買及休閒的地方，歡迎大家一起到屏東市逛街過好年。
