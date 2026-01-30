快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規最多，部分業者在餐券履約保障、定金收取比例及退費機制上仍有缺失，已要求不符規定者限期改正。

為保障消費者預購年菜及訂席圍爐的權益，法務局消保官聯合衛生局查核5大類別，包含飯店餐廳9間、中央廚房2間、品牌廠商1間、通路平台4間及冷凍物流業者3間。

法務局點名業者的違規項目，「飯店餐廳」有薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、國聯大飯店、沃田旅店、JR東日本大飯店、人和園餐廳、桐花私房料理。部分業者於預購年菜領取後不接受解約退貨，卻未在訂購單上依法註明「易於腐敗」或「保存期限較短」的性質；另有部分業者僅提供文字菜單而無圖片，且未標明份量或建議人數。

有關圍爐訂席，薪僑園水源會館、人和園餐廳、桐花私房料理收取的定金超過總額20%規定上限；台北漢普頓酒店、沃田旅店、人和園餐廳、桐花私房的退費比例違反定型化契約應記載事項相關規定。

餐券規範部分，薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、JR東日本大飯店發行的餐券未合規，違規態樣包含未提供履約保障、未記載毀損換發權益、欠缺銷售日期，以及記載「發行人得片面變更或解約」等違規條款。

「中央廚房」違規業者是養和食品，雖提及商品不適用鑑賞期，但將說明置在網頁「常見問題區」而非「訂購流程頁面」，未盡到明確告知義務。「通路平台」則是樂天市場、全聯違規，平台的商品頁面揭露資訊不足，缺乏「加熱方式」或「產品責任險」等重要資訊。

消保官林傳健指出，業者透過預購單或網際網路販售年菜屬通訊交易，依據消費者保護法第19條規定，消費者收受商品後仍得解除契約。業者若主張商品屬易腐敗、短效期性質而無鑑賞期之適用，必須在交易過程中明確告知或敘明。

至於冷凍年菜的配送資訊，林傳健建議業者應以商品預定送達日期（間）方式揭露，而非僅標示出貨日期，以符合消費者年節期間實際收貨及用餐安排的需求。圍爐訂席部分，業者應留意定金收取不得超過總費用之20%，並於消費者提出解約時，依訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載事項第10點規定的標準辦理退費，避免產生爭議。

餐廳 飯店 消費者

延伸閱讀

「不止是一頓飯」汐止華山陪伴百位獨老吃尾牙圍爐 讓長輩開心過節

影／賴總統山區陪老人家圍爐 說這三句話向全國同胞拜年

影／赴台中山區陪長輩圍爐 賴清德總統：希望社會多關懷弱勢及長者

影／台中山區陪老人家做紅粿、圍爐 賴總統：多關心弱勢的人

相關新聞

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，...

下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

下一波冷空氣強度挑戰大陸冷氣團等級。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國（AIGFS）數值模式今晨...

要變天了 周末鋒面通過後冷空氣南下 不排除升級冷氣團

今天天氣略為不穩定，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，外出建議帶雨具備用，另要注意今晚到...

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規...

1張圖看美東海面將現「炸彈低壓」 鄭明典示警：北佛羅里達都可能下雪

美國本周因冬季風暴已有38人死亡。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，最近的預測，美國東側海面會有一個「炸彈低壓」出現。...

2月上旬霸王級寒流再現？ 賈新興曝最新短期氣候趨勢預測

把握今天溫暖舒適好天氣，周末鋒面通過水氣多及受偏強東北季風影響。至於2月上旬有霸王級寒流嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。