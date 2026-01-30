聽新聞
南投推送藥到府 長者有感「不用再麻煩孩子」
南投縣政府推動高齡友善照護政策，提供全國首創的「免費送藥到府服務」，今年經費由原本70萬元加碼至400萬元，透過線上申請與藥局媒合，讓長者與身心障礙者在家就能安心用藥，減輕就醫奔波。
南投縣自110年率先推出送藥到府服務，累計服務已達6290人次，實際協助行動不便、獨居或需長期用藥的縣民。為提升便利性，去年5月導入線上申請制度，民眾在家完成申請並上傳處方後，即由系統媒合合作藥局，安排藥師調劑並配送藥品。
衛生局統計，截至去年底，透過線上系統完成送藥服務已達3988人次，顯示高齡與偏鄉族群需求明確，數位化服務有效提升使用率。
實際使用服務的埔里鎮陳姓長者說，自己行動不便，以前每個月拿藥都要請家人請假陪同，「現在藥師直接送到家，還會仔細說明怎麼吃，真的安心很多，也不會麻煩孩子。」魚池鄉身障者家屬說，送藥到府減少外出風險，對家庭照顧壓力幫助很大。
申請資格為設籍南投縣的65歲以上、原住民55歲以上獨居長者，以及75歲以上、原住民65歲以上身心障礙者，符合條件者經醫師開立處方後即可線上申請，全程免費，不增加任何費用負擔。
衛生局長陳南松指出，送藥到府不只是把藥送到家，更是由藥師把關用藥安全並提供諮詢，對高齡與身心障礙族群而言，是兼顧便利與安全的重要支持。縣府未來將持續結合智慧醫療與在地藥局資源，讓照護服務更貼近民眾需求。
