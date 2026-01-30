雲林家扶祖孫開心共遊澄霖沉香 穿和服逛日式庭園喜氣迎新年

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶阿公阿嬤開心穿上和服到澄霖沉香園區遊園，驚喜收到董事長陳品宏贈送春節大紅包和伴手禮。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心受扶家庭29位祖父母帶著小孫子，前往雲林知名景點「澄霖沉香味道森林館」，展開一場別具意義的祖孫同遊行程，提早走春迎馬年。許多長輩人生第一次身穿和服漫步日式庭園，更在農曆年前驚喜收到館方董事長陳品宏的紅包與關懷金，臉上洋溢滿滿笑容。

雲林家扶郭姓婦人從澄霖沉香董事長陳品宏手中接過紅包，直呼「真是第一次」，不僅首次穿著和服走進如詩如畫的澄霖沉香日式庭園，還提前收到新年第一個紅包，她自承有如劉姥姥遊大觀園，讓她又驚又喜。頻頻向陳品宏道謝，並祝福澄霖沉香事業蒸蒸日上。

在「澄霖董娘」、「澄霖寶寶」率領下，園區團隊成員陪伴家扶祖孫換上和服，走訪落羽松區、台版兼六園、動物互動區等景點。時值落羽松轉為金黃、橘紅交錯的最佳時節，倒映水中如詩如畫，天鵝悠游池畔，宛若人間仙境，在場的人忍不住也搶著拍照打卡「實在有夠水！」

雲林家扶委員李美惠感謝澄霖沉香董事長陳品宏，不僅親自陪同遊園，也透過澄霖生醫國際捐助15萬元作為家扶春節關懷金，另加碼贈送每戶祖孫2000元鼓勵金，讓家扶家庭提前感受年節溫暖。

70歲蔡先生說，10多年未曾旅遊，來到澄霖沉香「一眼望去像置身在月曆的風景照」，加上第一次穿和服，漫步日本庭園、小橋流水，草坪上有可愛動物點綴，像走山美麗山林，心情全放鬆。加上餐敘美食，並致贈沉香伴手禮，滿滿心意比出國更愉快。

遊園壓軸，特別安排董事長陳品宏與家扶孩子一同舞獅，藉以揮別過去一年的煩憂，迎接新年的好運，喜氣洋洋，開心歡樂。雲林家扶主任廖志文表示，澄霖沉香之旅帶給長輩與孩子難忘的回憶，這份幸福與希望大家將銘記於心，感恩未來的一年。

雲林家扶阿嬤穿上和服並由專業彩妝師畫上美美的妝，在澄霖沉香園區拍照，留下一生難得的美麗。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶阿公阿嬤開心穿上和服到澄霖沉香園區遊園，驚喜收到董事長陳品宏贈送春節大紅包和伴手禮。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶阿公阿嬤開心穿上和服到澄霖沉香園區遊園，驚喜收到董事長陳品宏贈送春節大紅包和伴手禮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香董事長陳品宏邀請雲林家扶阿公阿嬤穿和服遊園，在美麗的落羽松園區前開心拍照打卡。記者蔡維斌／攝影
