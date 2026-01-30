新春討吉利！桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈超可愛 過關就能拿

桃園市土地公文化館迎接農曆春節，2月20日至22日將推「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，參加祈福或完成闖關就有機會拿到限量好禮，館方歡迎大家來走春，把好運帶回家。

桃園土地公文化館慶祝丙午馬年，2月活動眾多，7日至8日「名家揮毫喜迎春」除了書法名家現場揮毫致贈春聯，還有拓印及手繪春聯DIY，皆免費索取；20日上午有桃園市民國樂團演奏表演，下午推出「福德正神開運平安卡」祈福活動，平安卡以五行概念設計，首發為「金」款，祈福擲出聖杯即可獲得一張。