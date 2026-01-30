除了美國關稅戰外 海外台商關切台灣遠距醫療持續上線

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君盼衛福部持續遠距醫療，協助海外台商醫療需求。圖／立委馬文君提供
馬文君盼衛福部持續遠距醫療，協助海外台商醫療需求。圖／立委馬文君提供

立委馬文君日前與越南台商座談，除關切美國關稅戰衝擊，也聚焦海外醫療需求。多名台商反映，疫情期間推出的遠距醫療服務對海外國人助益良多，馬文君呼籲衛福部讓這項服務延續，讓台商在海外也能即時連結台灣醫療資源。

馬文君說，除經貿議題外，多名台商指出，衛福部在疫情期間推出的遠距醫療「健康益友」APP，對海外國人協助甚大，不僅能即時獲得醫療建議，也讓身在海外的台商能使用熟悉且信任的台灣醫療資源，心理上更安心，希望相關服務能持續推動。

衛福部次長莊人祥回應，目前海外國人若遇急症，可在返台後申請健保自墊醫療費用核退；但若是在越南等地的一般醫療行為，仍須自費，或透過親友將藥品寄送至當地，現行制度確實存在限制。

馬文君指出，台灣在醫療器材與遠距醫療技術上相對成熟，應善用既有優勢，研議更具彈性與可行性的海外遠距醫療模式。她也提到，對部分病情較嚴重的台商而言，舟車勞頓搭機返台就醫，不僅耗費時間與金錢，也未必適合患者身體狀況。

莊人祥說明，目前可行方向之一，是由台灣醫療院所與當地醫療機構合作，透過遠距連線方式進行視訊看診，並即時分享醫療數據，提供專業諮詢。不過，相關作法仍須考量各駐在國的醫療法令與當地實務條件。

馬文君強調，僑委會應站在協助僑台商的立場，成為衛福部與駐在國政府間的重要聯繫橋梁，盤點可合作的醫療服務項目，釐清法令與技術障礙，讓海外台商在關鍵時刻，也能獲得更完善的遠距醫療與醫療諮詢支持。

