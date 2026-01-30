監院為台大醫院性平案糾正衛福部 石崇良：因單一事件廢證非一般認知

台大醫院近年陸續發生婦產部住院醫師黃信穎性侵女病患，及婦產部主任陳思原利用權勢性騷擾住院醫師案件，監察院今天宣布，近期已通過糾正台灣大學、台大醫院及衛福部，監委並要求衛福部明訂涉案醫師終止訓練條件。對此，衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則，應透過調整工作內容，降低風險後，輔導醫師恢復工作，確保執業自由。

黃信穎在住院醫師任內，以性功能測試為由，性侵女病患，此後仍持續在台大醫院完成完整專科醫師訓練後，改至其他縣市醫療機構執業。提案糾正的監委紀惠容、王幼玲呼籲，衛福部應以本案為鑑，盡快完成相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件及程序，及適時轉換至其他科別訓練機制等，兼顧病人安全與醫師權利。

石崇良說，將研擬訂定專科醫師訓練終止要件，但就像所有犯錯之人，一次犯錯就將其排除於社會之外，並非社會一般認知，藉由輔導、改善措施，幫助犯錯者繼續在社會中生活，回到正軌，「才是大家共同認識的社會規則」，對於涉性平案醫師，應考量比例原則，提供輔導資源，經評估後讓其恢復執業，「這樣的程序是重要的，不是一次事件後，就永遠廢止醫師執照或證書。」

「台大醫院性騷案件，凸顯臨床工作人員性平觀念上需強化。」石崇良說，醫師日常工作，與其他職業相比，更有機會接觸民眾個人隱私，且風險程度有科別差異，除了在事件後調整工作內容，降低風險並進行輔導，衛福部也將強化性平教育，讓醫療從業人員落實性別平等觀念，並要求各家醫院暢通性平申訴機制，建立友善申訴制度，避免被害人遭二度傷害。

石崇良表示，將鼓勵性騷被害人勇敢發聲，各醫院主管在案件發生後加速處理、不要拖延，除設法止血，也要了解內部流程有哪些地方需要改善，衛福部將逐步強化醫療領域性別平等措施，對於案件防堵、案情揭露等，也會逐漸落實。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，待收到正式函文後，該院將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。