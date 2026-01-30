聽新聞
0:00 / 0:00
今晨巡魚市場、果菜市場 盧秀燕：蛋價禽肉價未受禽流感衝擊
台中市長盧秀燕今天清晨赴魚市場及果菜批發市場巡視，實地了解年貨供銷與市場整備。對於台中蛋雞牧場日前爆發禽流感是否影響禽肉及蛋價波動？盧秀燕說，市面蛋價每台斤約47元，相對穩定，禽肉每台斤約36.5元，雖略高2至3元，屬於農曆年前後常見的正常浮動，尚未因雞瘟事件出現明顯波動，市府將持續密切觀察後續市場變化。
盧秀燕今天清晨4時30分，在立委楊瓊瓔、農業局長李逸安等人陪同下，到魚市場及果菜批發市場巡視，並向第一線供銷人員表達感謝。
盧秀燕說，台中戶籍人口加上流動人口約300萬人，春節年貨供應格外重要，市府一定要提前把關「量要充足、價錢要合理、品質一定要好」，讓市民安心過好年。市府所屬的魚市場、果菜市場及肉品市場是供應年節民生用品的重要樞紐，她特別在清晨前往第一線，掌握實際價格與供貨狀況。經了解，目前整體供應情形良好，蔬菜、魚貨、肉品及水果量能充足、價格平穩，品質也維持水準。
盧秀燕強調，距離過年尚有近10天，隨著採買高峰將至，市府將請各大批發市場加大供應量，並持續強化價格督導，確保市場運作順暢。
台中魚市場說明，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，但仍在合理範圍內；台中果菜運銷公司說明，春節前蔬果供應量充足。魚市場、果菜市場都已啟動過年前一周全體動員，包含交通動線管制、拍賣等，確保春節前拍賣作業順暢無虞。
盧秀燕說明，大安肉品市場近日每日豬隻拍賣量約1800至2200頭，供應量將隨年節接近再行提高。她強調，歷經非洲豬瘟疫情考驗後，市府對肉品安全採取更高規格的防疫策略，所有交易豬隻皆來自合法屠宰場，經專業獸醫師層層把關，消毒與查核作業已全面常態化，市民可百分之百安心食用國產豬肉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言