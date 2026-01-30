衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，及多項癌症與罕見疾病藥物的健保給付擴增，預計將嘉惠上百萬名慢性患者與重症用藥病友。

針對即將到來的9天春節連假，健保署祭出「115年度全民健康保險春節加成獎勵方案」，總計挹注約15.98億點健保點數，鼓勵全國約1.9萬家醫院、西醫基層診所及藥局於春節期間開診。門診除夕至初三診療費、藥服費加成100%，初四及初五加成50%，其餘連假加成 30%；住院及急診均加成100%。

同時為舒緩急診負荷，春節全台六都共13家特約醫院及診所將開設「周日及國定假日輕急症中心UCC」，除夕及初五除外每日上午8時至晚上12時提供內、兒、外（骨）科看診。針對慢性病患，若領藥屆滿日介於2月14至22日，可提前自1月31日起回診領藥，預計影響約146萬名用藥民眾 。

疾管署也祭出115年農曆春節傳染病特別門診獎勵計畫，獎勵急救責任醫院春節期間（初一至初三）開設傳染病特別門診，以兼顧民眾連假就醫權益，及舒緩急重症醫療量能，且具急診病人分流效益。

健保署也有多項2月1日生效的擴增新藥補助，如脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁的病人；費城染色體陽性之慢性骨髓性白血成人病人第一線治療，及有慢性、加速或急性期慢性骨髓性白血病，對先前經 imatinib治療後有抗藥性或無耐受性的成人病人第二線治療；泛視神經脊髓炎 （NMOSD）需要救援治療的復發 成人病人；直腸結腸癌或轉移性大腸直腸癌、口咽癌、頭頸癌等患者均有健保用藥給付。

健保署也提供「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，追溯自今年1月1日起生效，方案預計收案2萬名新診斷或首次復發的乳癌病友，投入約4000萬元建立全國性照護基準，，確保乳癌個案 從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率。