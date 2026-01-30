快訊

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊於今日上午9時，在消防廳舍辦理防火管理人座談會。圖：消防局提供

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊於今(30)日上午9時，在消防廳舍辦理防火管理人座談會，邀請轄內工廠、老人長照中心、旅館及高層複合用途建築物防火管理人參與，提醒春節期間應加強防火管理及自衛消防編組演練，協助業者降低火災發生風險

迴龍分隊提醒春節期間應加強防火管理及自衛消防編組演練，協助業者降低火災發生風險。圖：消防局提供

迴龍分隊說明，依消防法第13條規定，一定規模以上之建築物，應由管理權人遴用防火管理人，責其訂定消防防護計畫，維護消防設備功能正常、防災應變之教育訓練、用火及用電之監督管理等規定，此次座談會針對「防火管理相關法規」、「實務案例研討」，協助業者熟稔法規暨重視自身責任，另考量各場所雇用外籍移工或設置移工宿舍，如何跨越語言障礙，確保外籍人員落實防火管理仍有努力空間，未來將持續透過宣導或專業溝通平台協助，期望減少火災風險。

迴龍分隊轄區內數個工業區，例如巴頓、龍壽、茶專等工業區，另有醫院護理之家、長照中心等風險潛勢場所，希冀歸納過往經驗，呼籲業者平時減少火載量、完善防火區劃及消防設備，火災時迅速進行人員疏散及初期滅火要領，消防人員抵達時，確實交接廠內危害物品資訊及相關平面圖資，以利消防指揮人員快速部屬及分派任務，提能災害搶救效能。

迴龍分隊長洪正諺表示，場所防火管理人務必落實內部監督及管理，維護場所消防安全設備及防火避難設施的妥善率，方能提升場所自主應變能力，防範災害於未然，守護人命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：迴龍消防分隊春節前夕舉辦座談會 提升工廠、長照業者防火意識

