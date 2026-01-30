霸王級寒流恐再現？ 鄭明典1張圖分析：和當年天氣條件很不一樣

2026年1月24日讓全台灣凍成「冰番薯」的極端寒流事件，也就是所謂的「霸王級寒流」，今年滿10年了。是否可能睽違10年後再次出現？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分析2016年0124事件發生前的天氣型態，他表示，2016年和今年的天氣條件，應該是很不一樣。

2016年強烈寒流個案近來一再被提起，鄭明典表示，2016年是聖嬰年，今年還是反聖嬰影響；2016高層極渦在1月中以前是偏強，今年極渦很不穩定，冬季初就發生「平流層暖變」現象。所以這兩年的天氣條件應該是很不一樣。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，下周末之後還有一波冷空氣影響，由於仍有1周時間左右，下降的溫度幅度在各家模式預測上分歧度還是滿大的，氣象署持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。