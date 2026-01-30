清明節連假離島管制航線 2月2日上午9時開放訂位

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1440架次，計11萬8730個座位數，並自2月2日下周一的上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月3日（周五）至4月6日（周一）有4天連假，民航局規畫，4月2日（周四）至4月7日（周二）為航空疏運期，共計6天。民航局說，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬0048個座位數；馬祖航線156架次、1萬0650個座位數。上述3離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。