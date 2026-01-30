國籍航空首家！ 長榮航簽署加入IATA「數位領導章程」成員

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
長榮航空領先國籍航空率先於今年1月成為IATA「數位領導章程」成員，並與立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。圖／長榮航空提供
長榮航空領先國籍航空率先於今年1月成為IATA「數位領導章程」成員，並與立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。圖／長榮航空提供

長榮航空今天表示，持續推進貨運數位轉型，領先國籍航空率先於今年1月成為國際航空運輸協會（IATA）Digitalization Leadership Charter「數位領導章程」成員，並與國際貨運物流業者-立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。

長榮航空此次簽署加入之「數位領導章程」，是IATA為了推動創新、提高效率之數位轉型，其成員皆需遵守統一協作的策略、防範網路安全風險、推動永續數位化等指導原則，與長榮航空持續優化數位服務和企業永續經營的理念相符合。

長榮航空自2025年3月開始導入IATA ONE Record，使用其推行的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，不僅提升物流透明度與營運效率，更能有效減少紙本文件。此外，長榮航空為配合IATA今年宣布ONE Record成為資料交換制式格式，已專注於開發各類標準格式，逐步取代現行的電報式數據交換方式，也持續推動與各地機場空運倉儲、地勤代理等資料交換應用。

