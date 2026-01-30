國籍航空首家！ 長榮航簽署加入IATA「數位領導章程」成員
長榮航空今天表示，持續推進貨運數位轉型，領先國籍航空率先於今年1月成為國際航空運輸協會（IATA）Digitalization Leadership Charter「數位領導章程」成員，並與國際貨運物流業者-立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。
長榮航空此次簽署加入之「數位領導章程」，是IATA為了推動創新、提高效率之數位轉型，其成員皆需遵守統一協作的策略、防範網路安全風險、推動永續數位化等指導原則，與長榮航空持續優化數位服務和企業永續經營的理念相符合。
長榮航空自2025年3月開始導入IATA ONE Record，使用其推行的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，不僅提升物流透明度與營運效率，更能有效減少紙本文件。此外，長榮航空為配合IATA今年宣布ONE Record成為資料交換制式格式，已專注於開發各類標準格式，逐步取代現行的電報式數據交換方式，也持續推動與各地機場空運倉儲、地勤代理等資料交換應用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言