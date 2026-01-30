韓劇「愛情怎麼翻譯」越愛越想逃 醫師解析依戀型迴避

34歲科技公司專案經理阿哲（化名）在感情升溫時反覆退縮，最終親手結束穩定戀情。精神科醫師楊聰財指出，這與韓劇「愛情怎麼翻譯」中女主角的情感反應相似，並非不愛，而是依戀型迴避啟動防衛，建議透過覺察與心理支持，逐步建立安全的親密關係。

楊聰財以韓劇「愛情怎麼翻譯」為案例，剖析越想靠近、越想逃開的依戀型迴避心理。楊聰財說，劇中女主角車茂熙在面對感情時，總在關係即將深化之際選擇理性切割，明明在乎，卻無法承受親密帶來的不安與失控感，讓觀眾看得揪心。

楊聰財指出，車茂熙的表現並非冷淡，而是一種長期自我保護的結果，「她不是不愛，而是一靠近就會啟動內在防衛。」這樣的情感模式，在現實生活中也相當常見。

楊聰財分享實際個案，阿哲2022年在台北市與女友小晴交往，初期互動穩定、回訊準時，是親友眼中的理想伴侶；但當小晴開始談及同居與未來規畫，阿哲卻逐漸以忙碌為由拉開距離，延遲回應、取消旅行。2024年初，兩人在長期冷處理後分手，分手後阿哲反覆想念，卻始終沒有再靠近一步。

楊聰財分析，這正是依戀型迴避的典型樣態，在親密關係中壓抑依附需求，對情感暴露高度警覺，其內在核心並非「我不需要你」，而是「我需要你，但這對我太危險」。當關係升溫，杏仁核警報拉高、壓力反應啟動，當事人便以抽離、冷處理來換取安全感。

楊聰財指出，長期下來，依戀型迴避者容易陷入親密不足、情緒壓抑與關係反覆破裂的循環，伴侶也常因此感到受傷與困惑。

楊聰財強調，依戀型迴避並非性格缺陷，而是一種曾在成長歷程中保護過自己的生存策略，「它曾保護你，但不必陪你一輩子。」透過心理治療、正念練習與安全關係的建立，當事人可逐步學習表達需求、容許依賴，重新定義親密與安全。

楊聰財也提醒，覺察是改變的起點，愛不等於被吞沒，依賴也不是軟弱。「親密可以是安全的，關係可以慢慢來。」若在感情中反覆出現「越愛越想逃」的困境，尋求專業協助，有助於鬆動防衛，走向更穩定的連結。