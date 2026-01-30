今溫暖偶有雨 明鋒面通過後冷氣團抵達 高山有機會追雪

今天的天氣稍微有些變化，各地雲量有增多的情形，有些時候會有降雨現象。不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，比較明顯的天氣變化，預估還是從明天開始，隨著鋒面通過，冷空氣開始增強，各地天氣轉為濕冷的環境。預估這波冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團之間。持續時間從明天到下周二清晨，各地低溫預估13至15度左右，留意天氣變化。

目前天氣，李孟軒表示，台灣上空雲量和昨天相比有增多情形，這些雲系是從華南移過來的中層雲系的影響，雲量偏多之外，有時會有零星降雨發生。目前風向偏東風，所以迎風面東半部還是主要局部會有降雨的地方。

今天天氣預報，他說，東半側到恆春半島會有局部短暫雨，有中層雲系東移過程，尤其在山區會有局部降雨。西半部平地偶爾有零星雨勢，整體上是雲量偏多情況。因為冷空氣還沒到，今天溫度仍是比較舒適的環境，北部地區22度左右高溫，中南部25度左右。

未來1周天氣，今天鋒面逐漸在華南附近建立；李孟軒表示，明天隨著鋒面通過，北方開始有冷空氣南下，明天的風向就會轉為偏東北風，也是比較濕冷的環境為主。這波冷空氣的影響到下周一，大陸冷高壓中心下周一大致上已經來到中國沿海，逐漸要出海的情況；所以到下周二已經東移出海，白天開始東北風強度有逐漸減弱趨勢，下周三東移到日本南方海面，整體上氣溫會再持續回升。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天各地高溫都有20度以上，比較舒適。明天開始受到東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫有下降情形；北部地區高溫降到20度以下。這波冷空氣預估影響比較明顯的時間，會是周日到下周二清晨，各地低溫大致上落在13至15度。

另外，李孟軒表示，周日整天偏濕冷，北部白天高溫沒有太大變化之外，中部地區因為有降雨、陰天情形，所以周日在中部地區白天高溫17度上下而已，所以中部以北整天都是偏涼冷的情況。南部還是有20度以上高溫。

李孟軒表示，預計這波冷空氣影響到下周二清晨，下周二白天開始有逐漸減弱趨勢，氣溫就會有逐漸回升的情況。下一波冷空氣影響時間預估在下周末之後，由於時間還有1周左右，下降的溫度幅度在各家模式預測上分歧度還是滿大的，氣象署持續觀察。

降雨趨勢，李孟軒說，明天開始整體水氣更加增加，中部以北逐漸轉為有短暫雨的型態，且降雨會是比較普遍的；東半部地區有局部短暫雨的現象，南部山區可能也有零星降雨。下周一仍受冷空氣影響，但水氣減少一些，降雨範圍還是廣一點，北部、東半部地區和中部山區有局部短暫雨之外，中部平地、南部山區有零星降雨。

高山降雪機率，李孟軒說，這波冷空氣影響之下，加上水氣可能偏多情形，所以高山地區如果水氣和溫度有配合的話，明晚開始到下周一這段時間，3000公尺以上高山可能有局部降雪的機會。下周二之後水氣比較少，剩下迎風面東半部局部降雨。雨勢方面到下周三、下周四進一步縮減到台東、恆春半島零星降雨。