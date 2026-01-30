快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

今溫暖偶有雨 明鋒面通過後冷氣團抵達 高山有機會追雪

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
西半部平地偶爾有零星雨勢，整體上是雲量偏多情況。因為冷空氣還沒到，今天溫度仍是比較舒適的環境，北部地區22度左右高溫，中南部25度左右。本報資料照片
西半部平地偶爾有零星雨勢，整體上是雲量偏多情況。因為冷空氣還沒到，今天溫度仍是比較舒適的環境，北部地區22度左右高溫，中南部25度左右。本報資料照片

今天的天氣稍微有些變化，各地雲量有增多的情形，有些時候會有降雨現象。不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，比較明顯的天氣變化，預估還是從明天開始，隨著鋒面通過，冷空氣開始增強，各地天氣轉為濕冷的環境。預估這波冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團之間。持續時間從明天到下周二清晨，各地低溫預估13至15度左右，留意天氣變化。

目前天氣，李孟軒表示，台灣上空雲量和昨天相比有增多情形，這些雲系是從華南移過來的中層雲系的影響，雲量偏多之外，有時會有零星降雨發生。目前風向偏東風，所以迎風面東半部還是主要局部會有降雨的地方。

今天天氣預報，他說，東半側到恆春半島會有局部短暫雨，有中層雲系東移過程，尤其在山區會有局部降雨。西半部平地偶爾有零星雨勢，整體上是雲量偏多情況。因為冷空氣還沒到，今天溫度仍是比較舒適的環境，北部地區22度左右高溫，中南部25度左右。

未來1周天氣，今天鋒面逐漸在華南附近建立；李孟軒表示，明天隨著鋒面通過，北方開始有冷空氣南下，明天的風向就會轉為偏東北風，也是比較濕冷的環境為主。這波冷空氣的影響到下周一，大陸冷高壓中心下周一大致上已經來到中國沿海，逐漸要出海的情況；所以到下周二已經東移出海，白天開始東北風強度有逐漸減弱趨勢，下周三東移到日本南方海面，整體上氣溫會再持續回升。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天各地高溫都有20度以上，比較舒適。明天開始受到東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫有下降情形；北部地區高溫降到20度以下。這波冷空氣預估影響比較明顯的時間，會是周日到下周二清晨，各地低溫大致上落在13至15度。

另外，李孟軒表示，周日整天偏濕冷，北部白天高溫沒有太大變化之外，中部地區因為有降雨、陰天情形，所以周日在中部地區白天高溫17度上下而已，所以中部以北整天都是偏涼冷的情況。南部還是有20度以上高溫。

李孟軒表示，預計這波冷空氣影響到下周二清晨，下周二白天開始有逐漸減弱趨勢，氣溫就會有逐漸回升的情況。下一波冷空氣影響時間預估在下周末之後，由於時間還有1周左右，下降的溫度幅度在各家模式預測上分歧度還是滿大的，氣象署持續觀察。

降雨趨勢，李孟軒說，明天開始整體水氣更加增加，中部以北逐漸轉為有短暫雨的型態，且降雨會是比較普遍的；東半部地區有局部短暫雨的現象，南部山區可能也有零星降雨。下周一仍受冷空氣影響，但水氣減少一些，降雨範圍還是廣一點，北部、東半部地區和中部山區有局部短暫雨之外，中部平地、南部山區有零星降雨。

高山降雪機率，李孟軒說，這波冷空氣影響之下，加上水氣可能偏多情形，所以高山地區如果水氣和溫度有配合的話，明晚開始到下周一這段時間，3000公尺以上高山可能有局部降雪的機會。下周二之後水氣比較少，剩下迎風面東半部局部降雨。雨勢方面到下周三、下周四進一步縮減到台東、恆春半島零星降雨。

李孟軒表示，明天至下周二清晨受到冷空氣影響，感受偏涼偏冷，降雨方面從明天開始逐漸增加，北台灣降雨比較持續，中部地區降雨範圍比較廣。明天清晨在西半部、金門、馬祖可能有局部霧發生的情況。另外，在東北風影響期間，明天到下周二清晨，沿海和離島風浪偏大。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 冷氣團

延伸閱讀

下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

2月上旬霸王級寒流再現？ 賈新興曝最新短期氣候趨勢預測

晴朗溫暖好天氣只到明天上午 周末鋒面通過後冷空氣南下 北東再轉濕冷

鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

相關新聞

下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

下一波冷空氣強度挑戰大陸冷氣團等級。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國（AIGFS）數值模式今晨...

要變天了 周末鋒面通過後冷空氣南下 不排除升級冷氣團

今天天氣略為不穩定，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，外出建議帶雨具備用，另要注意今晚到...

1張圖看美東海面將現「炸彈低壓」 鄭明典示警：北佛羅里達都可能下雪

美國本周因冬季風暴已有38人死亡。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，最近的預測，美國東側海面會有一個「炸彈低壓」出現。...

2月上旬霸王級寒流再現？ 賈新興曝最新短期氣候趨勢預測

把握今天溫暖舒適好天氣，周末鋒面通過水氣多及受偏強東北季風影響。至於2月上旬有霸王級寒流嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司...

晴朗溫暖好天氣只到明天上午 周末鋒面通過後冷空氣南下 北東再轉濕冷

今天環境吹偏東風，各地溫暖舒適，雲量增多，大致為多雲偶見陽光的天氣，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星降雨機...

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

把握今天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天結構鬆散的中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。