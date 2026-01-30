市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

今年春節長達9天，不少公司行號休息，照顧長者或失能者的日照中心也跟著放假，但部分民眾仍有照護、喘息需求。桃園市衛生局統計，全市今年有297家照顧單位在春節期間持續供服務，但各家服務時間不一，服務人數也有限，呼籲盡早預約。

衛生局表示，不只日照中心、安養中心可能因看護過年調整春節期間收置人數或放假，有些外籍看護也會利用農曆春節規畫返鄉，但民眾可能因工作、喘息等因素仍需有人幫忙照顧長者或失能者，所以市府提前盤點服務量能，也希望民眾提前預約，避免人力資源浪費。

桃園今年春節共有297間長照單位持續提供居家、日照、家庭托顧、交通接送、喘息及送餐等服務，但各家服務依時間不一，有些機構除夕、初一休假，有些需提前2周預約，詳情可上衛生局長期照護網（https://care.tycg.gov.tw/）或撥打長照1966專線查詢。