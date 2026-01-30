長照需求年增率25% 高市攜手41家醫院重建出院銜接照護

長照3.0上路，高市衛生局攜手41家醫院將長照服務前移住院期間、同時銜接出院後的照護，包括照顧與專業服務、輔具與居家無障礙改善、交通接送及照顧者最需要的喘息服務，甚至結合居家醫療，讓照顧責任不再全數壓在家屬肩上。

75歲陳姓婦人右足嚴重潰瘍接受截肢手術，子女在工作、家庭與醫院之間來回奔波，身心壓力沉重，不同於過去出院後還得重新申請、等待媒合，醫院在她尚未出院前，就由出院準備個案管理師完成長照需求評估，並與家屬討論返家後的照顧方式。

出院隔天，居家照顧服務、專業照護、喘息服務與輔具同步到位，並申請專業人員到府指導復能與照護技巧，這樣的銜接速度優於以往長照2.0平均1.8天，也比全國平均等待時間快4天，大幅減輕家庭照顧負荷與支出。

衛生局指出，長照3.0核心概念是照護不中斷，政策擴大納入全年齡失智且失能者，結合健保急性後期整合照護計畫，讓有急迫照顧需求的民眾，住院期間提前規畫返家後的照護計畫，出院前，個管師即完成失能等級評估，必要時協助媒合出院後一周內最急迫的服務，避免家庭在關鍵時刻手忙腳亂。

高雄65歲以上人口占比已達20.8%，高於全國平均，推估長照需求人口逼近11.8萬人，僅去年透過出院準備銜接長照服務的案件就達9156案，年增率高達25%，顯示需求正快速擴大，今年起41家醫院加入出院轉銜長照3.0服務，可縮短長照服務等待時間，出院後迅速獲得服務，安心返家。