基隆斜坡步道多易跌倒 獨居長者穿戴式跌倒自動通報即時救援

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
穿戴式跌倒自動通報設備，可「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，長輩說很實用。圖／基隆市社會處提供
穿戴式跌倒自動通報設備，可「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，長輩說很實用。圖／基隆市社會處提供

基隆市去年邁入超高齡社會，因山坡地多，許多長輩居住半山腰地區，日常出入需步行斜坡或樓梯，不慎跌倒或發生意外成為獨居長者最擔心安全隱憂。市府導入穿戴式跌倒自動通報設備，可「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，長輩說很實用。

居住在仁愛區半山腰的七旬董姓婦人，因脊椎側彎需定期外出復健，出門總得小心翼翼走下長長的階梯。她說，曾有在家中跌倒、爬不起來的經驗，至今仍心有餘悸。

市府協助董姓婦人裝設穿戴式跌倒自動通報設備後，不僅能即時偵測跌倒並定位，且外觀精美，她表示，戴了之後「心安很多，真的是揪感心。」

基隆市社會處長楊玉欣表示，到去年底截止，列冊獨居長者近1900人，市府持續透過科技導入及多元關懷服務，提供長輩支持陪伴，也回應長輩對生活安全的需求。

楊玉欣提醒，「穿戴式跌倒自動通報設備」提供設籍或實際居住基隆市年滿65歲以上獨居老人免費申請，可攜帶身分證及印章，至戶籍所在地區公所社政課申請，經確認符合列冊資格及設備條件後，將由合作廠商主動聯繫並到府安裝與教學，協助長者安心生活，平安出門及返家。

社會處表示，基隆山坡地很多，有的斜坡很陡，暗藏危機，長者出入時易跌倒，穿戴式設備有「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，當意外發生時，長輩可在第一時間可由後端人員偵測發現，或者自己按下求救訊號求援。

穿戴式跌倒自動通報設備，可「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，長輩說很實用。圖／基隆市社會處提供
穿戴式跌倒自動通報設備，可「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能，長輩說很實用。圖／基隆市社會處提供

