下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

下一波冷空氣強度挑戰大陸冷氣團等級。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會是在明晚抵達北台灣附近，並進一步影響到台灣的天氣。

至於最冷時間點？他說，會落在周日至下周二清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級。天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

他表示，由於中層水氣移入的影響，明天至下周一降雨範圍較大，明天至周日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣。下周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣。下周二水氣開始減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。