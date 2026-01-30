要變天了 周末鋒面通過後冷空氣南下 不排除升級冷氣團

今天天氣略為不穩定，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，外出建議帶雨具備用，另要注意今晚到明天清晨西半部、外島地區有局部霧發生的機會。溫度方面，北部、東半部白天高溫21至23度，中部白天高溫23至26度，南部高溫25至27度。夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫仍可能降到14度上下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫可能降到16度上下。

鋒面明天晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，吳聖宇表示，鋒面通過影響，各地明天有降雨機會，苗栗以北到大台北可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，宜蘭、花蓮則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣。中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來。南部地區受影響較晚，明天傍晚或入夜後才有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此明天白天高溫只有17至19度，宜蘭到花蓮、台東一帶高溫22至24度，中部地區22至24度左右，南部地區24至26度或以上。

明晚到周日清晨各地溫度就會比較偏涼，吳聖宇說，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫可能降到11至13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到13至15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。

周日鋒面逐漸東移，他表示，東北季風甚強，華南上空持續有雲雨帶東移，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。

吳聖宇表示，周日也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14至17度，中部及花蓮高溫18至20度，南部及台東高溫22至25度，南北溫度差異比較明顯。夜晚到下周一清晨中北部、東北部低溫13至14度左右，空曠地區低溫10至12度，有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東低溫15至17度，空曠地區低溫13至15度，感受上比較濕冷。

下周一東北季風強度稍微減弱，他說，白天期間持續有水氣通過，要等到晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升，但是幅度有限。夜晚到下周二清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會。

至於高山降雪機率？吳聖宇表示，周末到下周一這波水氣將配合中層較低溫度區域的通過，尤其周日晚間到下周一白天，700百帕層（3000公尺）高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。

他說，下周二到下周五台灣附近風向轉為偏東風，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下周六至2月8日，強度仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。