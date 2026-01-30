基隆和平島地質公園2月起市民攜伴 「本人免費、親友半票」

農曆春節將至，基隆市和平島地質公園推出優惠措施，2月1日起，基隆市民憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多5位）皆可享「門票優惠價60元」，平日名額無上限，假日、連假每日限量100張。

和平島地質公園有兩千萬年前的奇岩，為迎接 「基隆建城400周年」，推出市民免費，2月1日起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多5位）皆可享「門票優惠價60元」。平日名額無上限，假日、連假每日限量100張。

另為鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，2月2日至3月31日（國定假日及連假除外），65歲以上民眾平日入園享「敬老票買一送一」優惠，兩位樂齡同行一人免費。

和平島也幫忙規畫一條在地人的走春遊程路動線，將基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後到和平島享受海景的私房「打卡系」走春攻略。

和平島公園邀市民做東請外地朋友到基隆一日遊走春，建議旅程首站探訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在四座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美。