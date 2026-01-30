快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有美國預測模式推算出台灣2月9日可能出現0度低溫，但氣象粉專對此預測不以為然。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
日前有美國預測模式推算出台灣2月9日可能出現0度低溫，但氣象粉專對此預測不以為然。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

近來天氣時冷時熱，甚至有美國預測模式指出，2月9日將會有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，簡直比2016年的霸王寒流還強。對此臉書粉專「台灣颱風論壇」不以為然地表示，拿過時的預報模式來推算地面溫度顯得蠻外行的。

「台灣颱風論壇」在Threads發文吐槽美國拿過時十年的預報模式，然後再用一個落後十年的方式來推算地面溫度，現在看起來會顯得很外行。粉專解釋下周末變冷的趨勢算穩定，但到底會多冷根本沒定論，以平時大家打開windy預設的歐洲模式，此刻也才10度上下，等於一般的寒流而已，因此在模式有共識之前，大家對於這樣的預測看看就好。

「台灣颱風論壇」進一步在臉書上補充，850百帕（0度線）約位於1500公尺高空，雖然能反映大尺度氣團的冷暖特性，但是近地面的氣溫會受到地形起伏、城市熱島效應、綠覆率差異與濕度條件等多重因素影響，各地溫度有明顯的差異，所以不適合以850百帕溫度推估地面氣溫。

粉專表示，早期氣象預報課程確實會教「從850hPa溫度場，再依據氣團偏乾或偏濕的性質，進一步推算地面氣溫」，但那是因為當時電腦數值模式還無法精確模擬出地面溫度，所採取的折衷辦法，現在已經不會採用這樣誤差較大的推算方式，直接看地面預測就很夠了。

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」也認為，1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，下周六（2月7日）可能又會有一波明顯的涼冷空氣南下，但強度如何仍要持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

