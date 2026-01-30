守護年節食安 嘉市衛生局大稽查揪出防腐劑超標

春節腳步將近，家家戶戶準備年貨年菜，食品安全成為民眾最關心焦點。嘉市衛生局為替市民年節餐桌把關，最近配合衛福部食品藥物管理署執行「春節稽查專案」，針對食品製造、販售通路及年菜餐廳展開全面性查核，確保年節食品吃得安心。抽驗結果發現1件防腐劑含量超標不合格，另6件產品內容物成分與外包裝標示不符，案件已移請來源所轄衛生局後續處理。

衛生局表示，春節專案共稽查轄區3家食品製造業、10家食品販售業及5家年菜餐廳，合計18家業者。其中3家業者食品良好衛生規範（GHP）初查不符規定，通知限期改善完成複查，全數達到合格標準。另針對食品標示現場查核32件，結果符合規定。

抽驗部分，衛生局共檢驗春節常見食品原料、半成品及成品110件，結果發現1件防腐劑含量超標不合格，另6件產品內容物成分與外包裝標示不符，案件已移請來源所轄衛生局後續處理。不合格項目涉及防腐劑、甜味劑及著色劑等添加物。其中，防腐劑超標產品，來自西區一家蒟蒻條販售業。

衛生局也同步加強豬肉與牛肉原產地標示查核，配合衛福部稽查傳統市場、餐廳、超市、大賣場及製造業者。豬肉原料及製品共查核604家次、1684件標示，牛肉查核245家次、380件標示，結果發現1家餐飲業者未如實標示豬肉原產地，現場標示巴拉圭及澳洲，實際來源應為巴拉圭及台灣，違反食品安全衛生管理法，依法裁處4萬元罰鍰。