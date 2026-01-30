快訊

2月上旬霸王級寒流再現？ 賈新興曝最新短期氣候趨勢預測

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

把握今天溫暖舒適好天氣，周末鋒面通過水氣多及受偏強東北季風影響。至於2月上旬有霸王級寒流嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，觀察下周六起冷空氣移動趨勢及強度。另外，下周二至下周四觀察菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。

近期天氣，他說，明天至下周一，受偏強東北季風影響，其中，明天，苗栗以北及花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以北、宜花東及竹苗以南山區轉有局部雨。晚起至周日，受鋒面通過影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。下周一，嘉義以北及宜花東仍有局部短暫雨。下周二，午後宜花有零星短暫雨。明天至周日清晨，西半部及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

賈新興表示，下周三至下周五，午後花東山區有零星短暫雨。下周五晚起至下周六，有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，下周六午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。2月8日，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖的機率較高。降雨方面，從2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

