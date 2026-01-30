晴朗溫暖好天氣只到明天上午 周末鋒面通過後冷空氣南下 北東再轉濕冷

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周日冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。本報資料照片
今天環境吹偏東風，各地溫暖舒適，雲量增多，大致為多雲偶見陽光的天氣，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星降雨機率。中央氣象署表示，白天高溫在北部及東半部21至23度，中南部25至27度，而早晚感受仍偏涼。

明天白天仍溫暖，不過，中央氣象署表示，下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部及宜蘭天氣轉涼。周日冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。明天白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨的天氣，其他地區為多雲。

明晚起至周日降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

下周一至下周二清晨冷空氣持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區為多雲。下周二水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周四各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周五各地大多為多雲到晴，水氣偏少，僅東半部地區有零星短暫雨。下周六、2月8日另一冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明晚起至下周一中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

