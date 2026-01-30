快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

美國才熬過冬季風暴 粉專指3天後邁阿密探2度：極端的負北極震盪事件

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
3天後預測，與台北緯度（25°N）差不多的邁阿密將只剩2度低溫，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極震盪事件。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
3天後預測，與台北緯度（25°N）差不多的邁阿密將只剩2度低溫，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極震盪事件。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

美國才經歷冬季風暴，造成38人死亡。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3天後美國邁阿密將探2度低溫，堪稱極為極端的負北極震盪事件。

「觀氣象看天氣」表示，北極振盪指數（AO）從1月中下旬起，就維持在-2以下低檔，且目前到2月中旬以前預測，北極振盪指數負值更是多在-2至-5徘徊，並有些許波動，算是十分顯著。

為什麼以-2為標準？「觀氣象看天氣」表示，其數值到達於±2，在統計學上，即為代表在2個標準差以外，對已標準化後的AO指數而言，在歷史上已是非常離群的情況；而到達-3，在常態分布中（鐘形曲線），發生機率更僅有約0.3%，像這次在-2至-5之間的情況更是少之又少。

至於為什麼看負北極振盪指數？「觀氣象看天氣」表示，原因在於其發生時，可以說是冷空氣向中緯度外流的訊號，台灣則大多位於邊緣，外流路徑主要可分為北美、歐洲、東北亞等。最近幾天也看到，美國中部及紐約等地降下百年首見創紀錄大雪，且從3天後預測更可以看到，與台北緯度（25°N）差不多的邁阿密，都將只剩2度，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極震盪事件。

至於10天後民眾關注美國模式等預報台灣附近可能出現極端低溫，「觀氣象看天氣」表示，則可以從AO未來的幾次波谷探底相互對應，惟時間尚久、變數尚大。不過，無需過度臆測，至於發生成因、冷空氣流向及性質、局部地區氣溫分布，也是未來幾天要密切觀察的部分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

北極 美國

延伸閱讀

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗批順從美國以色列

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

相關新聞

瞞禽流感疫情、還把死雞外運 豐康遭罰115萬

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆出H5N1高病原性禽流感疫情，業者未通報還將死雞私埋牧場內、運到苗栗掩埋，總數達一千七百...

進口橄欖油摻芥花油 賣出12萬罐

市售橄欖油再爆攙偽造假，檢調查獲北市融琦國際公司等兩家業者，涉嫌前年起以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，不實標示「原產地...

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

把握今天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天結構鬆散的中...

美國才熬過冬季風暴 粉專指3天後邁阿密探2度：極端的負北極震盪事件

美國才經歷冬季風暴，造成38人死亡。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3天後美國邁阿密將探2度低溫，堪稱極為極端的負北極震盪...

北宜高鐵案 賀陳旦邀交部辯論

交通部前部長賀陳旦、台鐵產業工會、公民幫推等民團等昨舉行記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，北宜高鐵案刻意排除數據真相，賀陳...

健康主題館／4招聰明吃 改善肌少症

許多長輩因吞嚥困難只吃白稀飯或麵條，看似熱量足夠，但實際需要的營養素不足，導致肌肉合成的速率降低，罹患「肌少症」且體力虛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。