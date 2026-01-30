美國才熬過冬季風暴 粉專指3天後邁阿密探2度：極端的負北極震盪事件

美國才經歷冬季風暴，造成38人死亡。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3天後美國邁阿密將探2度低溫，堪稱極為極端的負北極震盪事件。

「觀氣象看天氣」表示，北極振盪指數（AO）從1月中下旬起，就維持在-2以下低檔，且目前到2月中旬以前預測，北極振盪指數負值更是多在-2至-5徘徊，並有些許波動，算是十分顯著。

為什麼以-2為標準？「觀氣象看天氣」表示，其數值到達於±2，在統計學上，即為代表在2個標準差以外，對已標準化後的AO指數而言，在歷史上已是非常離群的情況；而到達-3，在常態分布中（鐘形曲線），發生機率更僅有約0.3%，像這次在-2至-5之間的情況更是少之又少。

至於為什麼看負北極振盪指數？「觀氣象看天氣」表示，原因在於其發生時，可以說是冷空氣向中緯度外流的訊號，台灣則大多位於邊緣，外流路徑主要可分為北美、歐洲、東北亞等。最近幾天也看到，美國中部及紐約等地降下百年首見創紀錄大雪，且從3天後預測更可以看到，與台北緯度（25°N）差不多的邁阿密，都將只剩2度，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極震盪事件。

至於10天後民眾關注美國模式等預報台灣附近可能出現極端低溫，「觀氣象看天氣」表示，則可以從AO未來的幾次波谷探底相互對應，惟時間尚久、變數尚大。不過，無需過度臆測，至於發生成因、冷空氣流向及性質、局部地區氣溫分布，也是未來幾天要密切觀察的部分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。