今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

把握今天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

明天冷空氣南下，吳德榮表示，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。周日至下周二冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚冷。周日、下周一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下周二天氣好轉、各地降雨先後停歇。

吳德榮表示，下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下周四清晨台北測站也因此有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

至於接下來是否有更強冷空氣？他說，根據最新模式模擬顯示，下周五晚起至2月8日另一波很強的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。