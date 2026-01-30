翠玉白菜首次訪歐載譽歸國 捷克代表讚勇氣如「徒手攀登摩天大樓」
「我在此正式宣布，翠玉白菜安全回到台北了。」時隔三個多月，捷克國家博物館總館長盧卡其與故宮院長蕭宗煌再度合體，在故宮翠玉白菜的展櫃前擺出歡迎的手勢。三個月前，他們在捷克國家博物館的翠玉白菜展櫃前也擺出同樣的姿勢。盧卡其表示，翠玉白菜領銜的「故宮文物百選及其故事」特展是該館最成功、最受矚目的展覽之一， 總計吸引34萬民眾參觀。捷克也將回饋故宮特展，展名暫定為「捷克之心-捷克文化寶庫」，兩大博物館已成立團隊密切合作中。
翠玉白菜已在23日重返故宮北院展出，吸引大批人潮。故宮昨舉辦「翠玉白菜歸國媒體見面會」，兩館團隊與捷克經濟文化辦事處代表史坦格出席。史坦格致詞時引用霍諾德徒手攀登台北101的時事梗表示，捷博與故宮舉辦此一跨洋展覽的勇氣，就像「在沒有安全網的情況下徒手攀登摩天大樓」 ，期待下一個冒險，發言幽默卻嚇壞了故宮團隊。
蕭宗煌強調「絕對不是冒險」，故宮赴捷克前做過許多考察；故宮副院長余佩瑾則強調「是探險(adventure)而非冒險(risk)」。對於剛開幕時翠玉白菜遭到電子恐嚇郵件威脅，盧卡其表示，捷克國家博物館具備嚴密的安全作業流程，並與警方保持密切合作，「故宮文物未曾有過一分一秒處於風險之中」。
蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；其中故宮展吸引近34萬人次造訪，讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。「此次雙方成功合作並非終點，而是下一階段合作起點。」盧卡其透露，捷克國家博物館正積極籌備台灣回饋展「歐洲之心—捷克文化寶庫」，期待透過「信仰」、「權力、地位與象徵」、「音樂」、「捷克石榴石」及「波希米亞的石之記憶」五大策展面向，呈現捷克在歐洲文明形成過程中所扮演的重要角色，引領台灣觀眾認識捷克多元文化、精神傳統與自然力量交會的歷史地位。
蕭宗煌表示，兩館的合作建立於周延規劃與嚴謹籌備的堅實基礎上。從選件、司法免扣押程序，到展品包裝與運輸安排，每一項作業皆依最高規格審慎執行；文物出國與返還亦須通過層層把關。除了捷克團隊親赴故宮進行文物點檢與包裝丈量，故宮文物出入境時亦須配合海關查驗，返台後由雙方團隊逐件核對文物數量與狀況，並由文化部文資局邀集專家學者複查，確保萬無一失。他表示，未來故宮文物赴海外展出，將秉持同樣嚴謹態度，審慎評估運輸動線等細節。
