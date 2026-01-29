橄欖油 食藥署擬強制業者分級

國內出現以芥花油混充橄欖油販售事件，遭台北市衛生局重罰並下架，由於近期已出現多起類似事件，衛福部食藥署表示，已加速研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照中華民國國家標準（CNS），未來強制業者標示販售的橄欖油不同分級，違者或標示不實開罰，近期邀集專家學者共同研商討論。

目前CNS的橄欖油分級標準，分為冷壓橄欖油、精製橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油五種等級，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署將以此方向討論，近期將舉行專家會議，討論橄欖油分級標示訂定，訂出分級要求，請業者明確標示，否則將依食安法不實標示，予以開罰。

劉芳銘說，新制經預告、公告程序才能上路，這段期間民眾選購橄欖油時，可檢視油品成分百分比。但油品摻假，民眾不易分辨，食藥署將加速要求業者標示成分，同時透過稽查，揪出標示不實業者，如涉及「刑法」違規情事，將移送檢調單位處理，嚴加管理。

食藥署指出，市售食品如有標示不實，依「食安法」可處新台幣四萬元以上、四百萬元以下罰鍰。