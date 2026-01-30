「雞肉雞蛋供應 不受影響」

高病原性禽流感疫情延燒，今年嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市四縣市，已有七處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約十六點二萬隻，病毒型別皆為H5N1。農曆春節將至，養雞協會與雞農多評估不致影響雞蛋與雞肉供應，雞肉價格會因需求量帶動，最多漲一成。農業部防檢署統計，嘉義縣為此波禽流疫情最嚴重縣市，共四處陸禽場確診，台南市與屏東縣各一場，另有一場案就是近日爆出的「豐康牧場」。防疫單位指出，確診案例皆屬陸禽場，水禽與混養場尚未出現通報病例。

統計顯示，單一養雞場撲殺數量動輒上萬隻，其中嘉義縣朴子市某蛋雞場撲殺近五萬隻，為目前單場最大量，七處案場撲殺總數逾十六萬隻。養禽業者坦言，頻繁撲殺與停養不僅影響產量，也增加防疫與復養成本，對中小型養殖戶更是沉重打擊。

蛋農表示，近一個月日夜溫差逐漸擴大，蛋雞產蛋率下滑至少三成。加上禽流感作亂，不少消費者憂心春節即將來臨，會不會重演缺蛋和蛋價大漲危機？中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍昨表示，為穩定過年物價，蛋價不會再調漲，且目前沒缺蛋的顧慮。

黃榮珍說，這兩天台中市有蛋雞場爆發禽流感，屬零星個案，對全台雞蛋供應量影響不大；目前雞蛋產地批發價每台斤卅七點五元、市價四十七元，過年前蛋價不會再漲。

彰化縣蛋農陳秋池也說，近日禽流感疫情都是個案，不影響全台雞蛋供應，他認為雞蛋市場長期看壞，台灣目前雞蛋供過於求，他奉勸蛋農最好把握冬季進行養雞減壓，一方面提升飼養環境品質，也避免生產過剩造成蛋價大跌。

彰化縣在蛋雞或白肉雞的飼養部分皆為全台最多，入冬以來僅一場肉雞場感染禽流感，撲殺不到兩萬隻，雞農評估對市場供應影響不大。芳苑鄉謝姓雞農說，白肉雞產地價格每台斤約卅三元至卅四點五元，有色土雞每台斤約五十六元至五十八元，依經驗判斷，春節前漲幅最高一成。