聽新聞
0:00 / 0:00

「雞肉雞蛋供應 不受影響」

聯合報／ 記者簡慧珍陳秋雲／連線報導

高病原性禽流感疫情延燒，今年嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市四縣市，已有七處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約十六點二萬隻，病毒型別皆為H5N1。農曆春節將至，養雞協會與雞農多評估不致影響雞蛋與雞肉供應，雞肉價格會因需求量帶動，最多漲一成。農業部防檢署統計，嘉義縣為此波禽流疫情最嚴重縣市，共四處陸禽場確診，台南市與屏東縣各一場，另有一場案就是近日爆出的「豐康牧場」。防疫單位指出，確診案例皆屬陸禽場，水禽與混養場尚未出現通報病例。

統計顯示，單一養雞場撲殺數量動輒上萬隻，其中嘉義縣朴子市某蛋雞場撲殺近五萬隻，為目前單場最大量，七處案場撲殺總數逾十六萬隻。養禽業者坦言，頻繁撲殺與停養不僅影響產量，也增加防疫與復養成本，對中小型養殖戶更是沉重打擊。

蛋農表示，近一個月日夜溫差逐漸擴大，蛋雞產蛋率下滑至少三成。加上禽流感作亂，不少消費者憂心春節即將來臨，會不會重演缺蛋和蛋價大漲危機？中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍昨表示，為穩定過年物價，蛋價不會再調漲，且目前沒缺蛋的顧慮。

黃榮珍說，這兩天台中市有蛋雞場爆發禽流感，屬零星個案，對全台雞蛋供應量影響不大；目前雞蛋產地批發價每台斤卅七點五元、市價四十七元，過年前蛋價不會再漲。

彰化縣蛋農陳秋池也說，近日禽流感疫情都是個案，不影響全台雞蛋供應，他認為雞蛋市場長期看壞，台灣目前雞蛋供過於求，他奉勸蛋農最好把握冬季進行養雞減壓，一方面提升飼養環境品質，也避免生產過剩造成蛋價大跌。

彰化縣在蛋雞或白肉雞的飼養部分皆為全台最多，入冬以來僅一場肉雞場感染禽流感，撲殺不到兩萬隻，雞農評估對市場供應影響不大。芳苑鄉謝姓雞農說，白肉雞產地價格每台斤約卅三元至卅四點五元，有色土雞每台斤約五十六元至五十八元，依經驗判斷，春節前漲幅最高一成。

禽流感 雞蛋

延伸閱讀

豐原養雞場爆禽流感…隱匿疫情、亂埋死雞 市府重罰115萬元

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

禽流感升溫…一個月4縣市撲殺逾16.2萬雞隻 衝擊年節供應

台中爆發禽流感 卓榮泰下令嚴查違法避免潛在風險擴大

相關新聞

財神祢在哪？威力彩頭獎連27槓 下期獎金上看8.7億元

威力彩第115009期今晚開獎，第一區中獎號碼為25、15、05、17、23、10，第二區中獎號碼為05號。派彩結果，頭...

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。...

鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

氣象署表示，明天是未來一週最溫暖的一天；31日下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估2月2日最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏1...

純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

國內又爆出油品摻假事件，食藥署揭露業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙...

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

農曆春節將至國人瘋出遊，為縮短赴日旅客入境通關時間，「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航...

豐原禽流感雞場雞蛋最大宗流向苗栗 苗栗衛生局：業者25日就全數賣光

豐原禽流感雞場雞蛋流向今天下午對外公布，其中最大宗流向在苗栗，苗栗縣衛生局表示，昨天28日下班後接獲台中市衛生局提供的資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。