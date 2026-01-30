聽新聞
豐康1月賣逾7千斤雞蛋 苗栗最大量

聯合報／ 記者陳敬丰胡蓬生林佳彣趙容萱／連線報導

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場隱匿禽流感疫情，市府追查雞蛋流向，今年元旦到廿七日售出七一二五台斤，流向台北、苗栗、台中等地，苗栗縣衛生局追查，苗栗部分已全數賣給散客，最終流向難追蹤。

豐康牧場主打販售高品質雞蛋，採線上企業對顧客的行銷模式，價格較高，還推出一年分雞蛋一萬六八○○元方案。偷埋病死雞消息曝光後，有網友在「豐康牧場」臉書粉絲頁痛罵「老闆太可惡了，偷偷掩埋而不主動通報」，與豐康牧場同音的楓康超市受波及，聲明未販售豐康牧場雞蛋。

台中市衛生局長曾梓展說，從元旦到廿七日，豐康牧場售出七一二五台斤雞蛋，事件爆發後，農業局到牧場發現還有二三六台斤雞蛋，當場查封。雞蛋流入外縣市部分，包含台北市農匠市集公司六六○台斤，與苗栗縣上圓商行四六四○台斤，已通知兩縣市衛生局和業者。

曾梓展表示，台中市包括台中農會供銷部一六○台斤、有雞樂園三二○台斤、七家餐飲業者共二四○台斤，與八十五名個人買家共一一○五台斤；七家餐飲業者分別是九號碼頭福科店、老喬冰菓室、豐原區葉家刈包、植暇室餐廳、潭子區雞蛋糕、大里區雞蛋糕與中區橫綱燒肉店。已通知所有業者，並實地稽查下架，農會也接受退貨。

問題雞蛋外縣市最大宗流向在苗栗，衛生局昨派員到竹南鎮該家商行稽查，但蛋商表示，最後一批廿四日進貨，廿五日就已售完，衛生局稽查人員要求商行接受退貨，確保消費者權益。

