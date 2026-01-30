聽新聞
健康你我他／電鍋煮五穀粥 早起加料增香

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
我會在前一晚用電鍋預煮粥底，翌日早上加毛豆仁、紅蝦仁，或魚片、雞蛋，起鍋前拌入白芝麻醬，或撒上蔥綠丁、芹菜碎、香菜末與白胡椒鹽，添味增香。圖／丁綉慧提供
我會在前一晚用電鍋預煮粥底，翌日早上加毛豆仁、紅蝦仁，或魚片、雞蛋，起鍋前拌入白芝麻醬，或撒上蔥綠丁、芹菜碎、香菜末與白胡椒鹽，添味增香。圖／丁綉慧提供

冷冷的寒冬早晨，打消賴床念頭，開啟生活動力、消減疲乏厭世感的一碗溫暖熱粥，是為平淡生活日常增添美好期待的必備與標配。

粥底會在前一天晚上就預先準備，五穀米洗淨，加入6倍分量溫水，與番茄、洋蔥切小丁，一起用電鍋悶蒸，外鍋只要注入一杯水，經過一夜的炊煮保溫熟成，即能將生米化成紅豔鮮香的滋潤綿粥。

翌日早上倒出粥湯入深鍋，加上毛豆仁、紅蝦仁，或魚片、雞蛋等蛋白質，再以瓦斯爐中火續煮微滾至食材全熟，起鍋前拌入一匙白芝麻醬，亦可依個人喜好撒上大把的蔥綠丁、芹菜碎、香菜末與少許白胡椒鹽，添味增香即可。

廚房爐火鍋煮熬粥沸騰，氤氳熱烈驅趕凍人寒氣帶來動人暖意，將所有喜歡的、現有的食材混融配搭熬成柔滑醇厚的早餐。澱粉、蛋白質、油脂、蔬菜等營養均衡，不用烹調技法，只要手持湯匙在鍋內畫圈圈，就能專注地料理一鍋綿香軟腴的清晨好食光，鋪陳一切恰好的自在愜意，佐窗外晨光燦陽風采明媚，也許是冬寒天陰雨聲相陪，都好。

一日之計在於晨，一晨之計在於吃，只要稍用心思款備每天早餐，就能開啟一天的心滿意足和豐盛滋潤，咀嚼帶來能量、用心感受力量，漸漸喚回日常作息的平衡穩妥、步步踏實，只要相信，所有一切都會向前邁進。

早餐 健康飲食

