運將談載客經驗「趕客下車 除非遭生命威脅」

在雙北開車超過卅年的陳姓計程車司機說，最怕遇到喝得爛醉的客人，如果遇到話都說不清楚的，最佳解方就是直接把對方送到派出所，不過最好應對方式就是「能閃即閃」，尤其他盡量不開夜班，「開白班雖然很容易塞車，至少我錢賺得踏實」。

不過即便盡量不開夜班，陳姓司機仍偶爾會遇到白天就喝得爛醉的人，他上次載到兩名客人，要從新店阿公店到萬華阿公店續攤，一上車卻無法把目的地講清楚，他只能慢慢開等他們想起來，乘客途中還說要到路邊樹叢便溺，「要不是還沒收錢，真想直接開走」。

「有些路段一定要避雷。」陳姓計程車司機說，這些小吃部、阿公店的人也知道計程車司機不愛載他們，還會玩起諜對諜，刻意避開小吃店周邊，到附近超商攔車，載到這些爛醉乘客，也只能認了。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾認為，作為司機來說，不應該趕乘客下車，除非是持刀等威脅到生命安全，才會停靠路肩讓乘客安全下車，但是對於酒醉的乘客，本身不知道自己的行為，司機更要秉持專業，不能跟著情緒走。