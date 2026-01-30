乘客遭丟包輾斃 叫車漏洞奪命

廿五歲溫男日前透過叫車平台搭多元計程車要返回住處，疑似酒醉和司機起爭執途中遭丟包，導致接連遭四輛車輾斃身亡。此一事件除涉及司機個人行為外，也暴露交通部與叫車平台，在管理制度與監督責任上有缺口。

計程車業界認為，不應該趕乘客下車，除非是生命受到威脅，但現在要著點的是賠償與責任，但是平台業者完全沒有責任，交通部要把多元叫車平台完整、明確納入汽車運輸業管理規則。

交通部表示，現行叫車平台多由計程車車隊業者自行開發，或與車隊業者合作營運，民眾透過平台叫車時，皆可追蹤所搭乘車輛隸屬的車隊業者。

依據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，車隊業者在向各公路主管機關提送的營業計畫書中，須載明派遣系統、營業方式及建立服務品牌計畫等內容，並負有維持服務品質、提供專業訓練及處理消費爭議的責任。依「汽車運輸業管理規則」也對多元化計程車經營業者有類似規定。

公路主管機關可依相關法規及核定的營業計畫書內容，對車隊業者及其所採用的平台系統進行營運監督管理，並定期辦理評鑑。

不過，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾指出，實務運作早已與法規設計出現落差。他表示，現在計程車車隊的角色已被平台系統「虛化」，實際上包括廣告行銷、招募司機、派單與收費等關鍵營運行為，幾乎都由系統資訊業者主導，但現行計程車與車隊相關管理法規，卻無法直接限制或管理這些系統業者。

他也指出，過往叫車消費爭議，平台多半切割責任，將問題推給駕駛行為，但平台本身是否應負管理責任，至今仍未被清楚規範。交通部應正視系統業者的角色，釐清平台、車隊與司機之間的責任界線，否則類似爭議恐將一再重演。

李威爾說，「丟包」事件是駕駛個人行為，但在現行制度下，政府與叫車平台能做到的僅止於駕照審查、職業駕照及執業登記證等基本把關，無法全面預防風險。

他認為，發生事故後續就是賠償與責任，如今看來叫車系統平台業者完全沒有責任，這也是多年前向交通部抗議，應把平台業者納入汽車運輸管理規則。平台業者不受限法規，出事了就是由司機駕駛、消費者處理，但是消費者是信任叫車平台派的車，如今出事了，就變成司機駕駛或車隊來處理，業者則全身而退。

他說，背後牽涉到交通部無法管叫車系統平台業者，導致平台在處理爭議時，只要消費者投訴就會直接將司機停權，司機沒有發聲或說明的機制，沒有對等溝通，出事了平台業者又無需負責，到頭來其實對消費者也沒有保障。