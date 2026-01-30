網路公然侮辱 政院提修法嚴懲

行政院會昨通過刑法修正，明定以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高兩年以下有期徒刑、廿萬元以下罰金，以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，最高處三年以下有期徒刑、卅萬元以下罰金。國民黨立委李彥秀說，行政院現在修法動機可議，根本是「數位中介法」借屍還魂，民眾黨立委林國成也質疑恐箝制人民自由。

法務部擬具「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案，針對妨害名譽及信用罪章要件與刑度，將一般誹謗罪罰金由一萬五千元以下，提高至十萬元以下；加重誹謗部分，新增以影像、聲音或電磁紀錄等方式加重誹謗者，罰金刑由三萬元以下，提高至廿萬元以下。

修法同時提高公然侮辱罪罰金刑刑度，現行公然侮辱、以強暴手段犯公然侮辱，最高罰金分別由九千元、一萬五千元，提高為六萬元、十萬元以下罰金。

以網路或深偽方式犯公然侮辱者修法加重其刑，處最高兩年以下徒刑、併科廿萬元以下罰金；以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，處三年以下徒刑、拘役或科或併科卅萬元以下罰金。

李彥秀說，憲法明確保障人民言論自由，現行法規公然侮辱及誹謗都有很嚴謹規範。行政院現在修法時機敏感，動機也可議，就是要製造寒蟬效應，限制人民言論與評論自由，根本就是「數位中介法」借屍還魂，民進黨不斷挑戰台灣民主自由與言論保障紅線，其心可議。

林國成說，政府種種做法都在箝制人民自由，好像只要對執政黨有所批判，就要想方設法限制相關言論，希望立法院嚴格審查，「不要動不動就關人，有這種執政黨，台灣人民何來安和樂利。」

國民黨立委翁曉玲則說，現用深偽造謠、抹黑他人情況多，基本上同意修法方向，刑度可再討論。

法務部說，網路、深偽方式犯罪對民眾危害更甚從前，修法只是針對「犯罪工具」加嚴處罰。憲法判決容許言論自由不構成誹謗、公然侮辱罪，但評價標準與修法無涉，個案仍須符合構成要件才會成立犯罪。