聽新聞
0:00 / 0:00

與社工訪視紀錄有出入 「剴剴案」訪視員遭法辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪昨出庭。記者王聖藜/攝影
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪昨出庭。記者王聖藜/攝影

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死男童「剴剴案」，兒福聯盟社工陳尚潔涉未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴；台北地方法院昨傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，粘女表示，同案文山居托中心訪視員林心慈造訪紀錄與陳尚潔有出入，市府政風處已函送檢方偵辦查明。

台北地檢署證實，市府政風處去年告發林心慈，已分「他字案」偵處，案由是偽造文書。

合議庭上周曾傳林心慈作證，林女當時說，她認為剴剴較安靜未達異常程度，還指劉彩萱面對剴剴問題態度表現很積極等。

粘姓女科長昨證稱，文山居托中心由社會局婦幼科管理，中心訪視員也要訪視，依慣例每七日上傳訪視紀錄，剴剴案發生後，市政府曾開過調查會議。

粘女說，林心慈會議中表示訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青痕跡，與陳尚潔所記載訪視紀錄不相同，經內部討論，因無法查證林女說法正確性，由政風處函送檢方偵辦。

陳尚潔律師昨開庭則指陳女偵查中遭不正訊問，聲請勘驗偵訊光碟；檢察官認為以譯文方式呈現即可，無勘驗必要；合議庭認為，陳女律師無法釋明勘驗必要性及待證事項，日後會在判決中回應。

依檢方起訴，劉彩萱早在二○二三年九、十月告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔沒有依規定提高每月至少一次訪視頻率；剴剴二○二三年十二月廿四日過世，陳尚潔當天早上十一時成立「剴剴小天使」群組，第二天再找其他社工成立「一二二四意外處理」群組涉嫌串證。

延伸閱讀

北市敬老卡2月1日起可泡溫泉 首波北投5飯店響應

剴剴案陳姓社工涉過失致死 北市婦幼科長出庭作證

嘉縣某貿易公司遭BEC詐騙 會計機警保住3千多萬

剴剴虐死案再添一案 社會局科長爆：居托中心訪視員被法辦

相關新聞

財神祢在哪？威力彩頭獎連27槓 下期獎金上看8.7億元

威力彩第115009期今晚開獎，第一區中獎號碼為25、15、05、17、23、10，第二區中獎號碼為05號。派彩結果，頭...

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。...

鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

氣象署表示，明天是未來一週最溫暖的一天；31日下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估2月2日最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏1...

純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

國內又爆出油品摻假事件，食藥署揭露業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙...

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

農曆春節將至國人瘋出遊，為縮短赴日旅客入境通關時間，「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航...

豐原禽流感雞場雞蛋最大宗流向苗栗 苗栗衛生局：業者25日就全數賣光

豐原禽流感雞場雞蛋流向今天下午對外公布，其中最大宗流向在苗栗，苗栗縣衛生局表示，昨天28日下班後接獲台中市衛生局提供的資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。