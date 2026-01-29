青森睡魔祭到台灣燈會 作家下町貴族攜文總促交流

受文總邀請，日本青森睡魔師諏訪慎、林廣海進駐嘉義，將在2026台灣燈會帶來現地製作的配天宮樸仔媽睡魔。在台灣作家下町貴族遊說下，諏訪慎也曾在日本製作媽祖睡魔，種下交流契機。

「青森睡魔」是以木頭、鐵絲、和紙等材料手工製成的大型燈籠，此次在台現地製作，是日本青森睡魔師自2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年首次在海外製作大型睡魔，將製作嘉義縣配天宮樸仔媽及天地人三虎睡魔。

2024年，諏訪慎與下町貴族曾以配天宮樸仔媽為參考，製作「台灣媽祖」主題大型睡魔，加入千里眼、順風耳、虎爺，在日本「青森睡魔祭」亮相，吸引眾多台灣網友討論。

下町貴族是嘉義人，2015年起旅居日本。她接受中央社記者專訪提及，2021年搬到青森時因COVID-19疫情導致青森睡魔祭停辦，隔年祭典恢復，她因接案採訪需求便前去採訪睡魔師，成為接觸睡魔文化的起點。

「那時候許多睡魔小屋（註：睡魔製作據點）都關起來，除了本來就不太能讓一般人進去，加上又是疫情，連窗戶都沒開。」下町貴族回憶，當時僅有諏訪慎所屬的「睡魔愛好會」小屋打開了門，因為他們一直抱持「睡魔是大家的」理念，希望與更多人交流。

與諏訪慎熟絡後，下町貴族眼見繁重的睡魔製作工作便毛遂自薦加入團隊，祭典結束後諏訪慎一句「明年見」，也讓她年年都前去幫忙。2024年適逢青森開港400年，她提議以海上守護神媽祖為題。

下町貴族表示，知名睡魔師竹浪比呂央曾在2014年以「大間媽祖」為題，她當時便想著「那是不是台灣媽祖也有機會呢」，因此發起提案。諏訪慎雖覺得有趣，但原先僅決定以千里眼與順風耳為主，「但我告訴他，千里眼、順風耳就是守護媽祖的。」

在下町貴族遊說下，「台灣媽祖」主題睡魔確定製作，她為蒐集資料，返鄉時決定特別走訪佛具店。後來到嘉義車站，她與路人閒聊，對方告訴她正好認識文史工作者陳俊哲與台灣紙神像藝師蔡承哲，隔天便相約在配天宮「補習」學習媽祖知識，當時她擲筊詢問媽祖製作睡魔的計畫，還獲得連續聖筊。

下町貴族笑說，當時求籤順利到連廟方人員都嚇一跳，後來「台灣媽祖」主題睡魔順利在青森登場，睡魔師也在隔年帶著作品到台灣交流，「後來就有台灣很多人問說有沒有可能把睡魔直接搬來台灣，但其實真的會有很多困難。」而中華文化總會的邀請促成這項心願達成。

下町貴族表示，文總秘書長李厚慶觀賞日本祭典時，提到希望在2026台灣燈會帶來青森睡魔，讓她開心又感動。在剛搬到青森時，沒有認識任何朋友，睡魔讓她有了生活重心，「我後來與秘書長（李厚慶）發現，我們在更久以前來看青森睡魔祭時，就曾經拍下過『睡魔愛好會』的睡魔，這一切都是冥冥註定。」