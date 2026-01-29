嘉磐慈善基金會主辦「愛心綻放．童夢市集」 溫馨登場

由嘉磐慈善基金會主辦的「愛心綻放 · 童夢市集」公益活動，29日在文化部文化資產園區溫馨登場。活動透過充滿歡笑的市集體驗、多元互動與勵志精彩的演出，陪伴孩子度過一段難忘的美好時光，也讓社會大眾看見教育與陪伴所蘊含的深刻力量。

活動結合了台中西北扶輪社、誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會等公益夥伴一同舉辦。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘回憶兒時：「感謝母親當時堅持讓我專注在學習這條路上，也因為這樣，我在心裡發了一個願：如果有一天我有能力，我一定要去幫助那些和我當年一樣的孩子！」

嘉磐慈善基金會成立至今已邁入第13年，秉持著這樣的初衷與理念，長期致力於需要被照顧的孩童在教育關懷與成長陪伴。累積至今年，基金會已實際服務並陪伴超過1萬200名孩童，一步一腳印地走進孩子的生活，在他們最需要支持的時刻，給予溫暖與希望。

2025年，基金會深入校園與課輔據點，推動性別平等教育課程，引導孩子學習尊重差異、保護自己，並培養同理與包容的價值觀；同時舉辦親師座談與親職交流活動，串聯家庭與教育現場的力量，讓孩子在一致而溫暖的支持中成長。此外，也持續提供課後才藝班資源，涵蓋烘焙、舞蹈、直排輪、木工等多元學習，讓孩子在探索興趣的過程中，找回自信與成就感。

魏嘉銘表示，在十多年跟孩子們相處之下，讓他更了解社會上需要幫助的家庭很多，擁有一個家是一件非常珍貴的事情，那不只是一棟房子，而是每個孩子溫暖且安全的歸屬，「所以我們也落實到嘉磐的建築理念當中，希望一家人，乃至不同年齡階層，都能在嘉磐房子過上舒心好生活、都能因為相聚而幸福」。

2025年底，嘉磐建設首度進軍彰化市，在中山路推出總銷13億元、共計36戶的電梯別墅建案「嘉磐頤和」。此案解決了傳統透天、別墅的不便，包括再也不用追垃圾車、包裹有專人代收代管、安心莊園讓小孩盡情玩耍等，都是基於嘉磐對這塊土地與現代人的觀察與理解，希望能帶來更好的居住條件，讓彰化人有不必將就的選擇。

展望2026年，嘉磐建設總計有70億元案量將在今年登場，包含台中市南區的「高工案」約930坪基地，規劃24至41坪，總銷45億元，魏嘉銘說，該案除了樑柱外，採用大面積開窗設計，搭配大量玻璃帷幕，將用產品驚艷南區。

另外還有台北市建國長春新案，總銷25億元。對於南北差異，魏嘉銘認為：「目前看起來，北部市場穩定度高於中部，中部會擔心來客量不足的問題，但一開案就沒有回頭路，全部都是標準剛需市場，預計整體房市將盤整至下半年。」

在面臨諸多對房地產不友善的大環境下，魏嘉銘表示，無論在基金會或是建築實業，始終以利他之心為出發，嘉磐深信，一個企業能為社會帶來更多正向循環，才是永恆且深植人心的價值所在，嘉磐走出屬於自己的道路，預估銷售依然會保持順暢。

魏嘉銘強調，嘉磐慈善基金會未來將持續結合社會各界資源，深化教育與陪伴服務，陪伴孩子走過成長的重要階段，並在社會的共同守護下，成為支持他們邁向未來的重要基石。