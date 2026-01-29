台中豐康牧場爆禽流感 北市下游農匠市集急追售出雞蛋

台中市豐原區豐康牧場爆出禽流感，中市府追查雞蛋流向，包含台北市農匠市集。北市衛生局今表示，昨日前往查核，現場雞蛋已全數下架；業者表示，正在追已售出的10台斤，也公告消費者可無條件退款。

農匠市集負責人陳哲揚表示，禽流感風險期為通報日前一周內的雞蛋需注意與控管，店內1月26日進貨量共200台斤，當時還不知道豐康牧場的雞隻確診禽流感，直至昨日接獲豐康畜牧場通知後，立即停止銷售，衛生局也到場了解近一周庫存量。

陳哲揚說，接到通知時，該批但尚未大量售出，因此僅20台斤賣給門市散客，其中10台斤蛋品已追回，目前已調閱銷售紀錄並公告退換貨資訊，希望盡快追回已賣出的雞蛋，其餘190台斤均已封存在店內。消費者若買到該批雞蛋，可拿單據或留存的外包裝至店內，將無條件退款。

陳哲揚分享，他當初選擇與豐康牧場合作，一來是該牧場達到照顧動物福利的養殖方式，再者也實地參訪過環境，幾乎沒有臭味。對於合作牧場，都是不定期訪場，以做到品質把關。

陳哲揚說，不過，全世界許多國家防範禽流感，至今仍沒有一個有效辦法可以杜絕，全世界的養雞場每年遇到氣候變遷時，也是很辛苦地防範禽流感，防不勝防，尤其近期是禽流感高峰，全台蛋農都是嚴陣以待。

農匠市集聲明，1月28日上午接獲通知，合作上游「豐康畜牧場」傳出禽流感疫情，隨即於第一時間下架有疑慮的該批雞蛋，並配合衛生局封查所有未售出的雞蛋。

業者強調，農匠市集一向視食品安全為最高原則，為確保消費者的食安無虞，1月26日至27日購買到豐康牧場有效日期為114年2月23日的蛋品者，提供全面退換貨服務。請攜帶商品或包裝盒或購買發票／收據至農匠市集原購買門市辦理退款。