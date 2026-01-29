快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

吳展瑋開發口罩、石綿地圖 盼資訊力量融入生活

中央社／ 台北29日電
台南市「好想工作室」負責人吳展瑋（圖）29日在台北出席環境部舉辦的石綿瓦清除記者會，會中分享「石綿地圖」開發經驗。中央社
台南市「好想工作室」負責人吳展瑋（圖）29日在台北出席環境部舉辦的石綿瓦清除記者會，會中分享「石綿地圖」開發經驗。中央社

口罩地圖」、「石綿地圖」在疫情災後發揮關鍵作用，開發團隊負責人吳展瑋認為，讓資訊力量融入思維與生活，透過由下而上的公私協力，更能讓民眾產生參與感與貢獻感，真正獲得社會支持。

2020年1月，COVID-19疫情初期人心惶惶，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾配戴口罩防疫，一度引發民間搶購潮，導致藥局與超商大排長龍，民眾仍感「一罩難求」。

時間快轉到去年，丹娜絲風災導致中南部許多石綿建物毀損，民眾一邊希望快速進行災害復源，卻又擔心石綿可能會對健康造成危害，龐大的廢棄物數量瞬間衝擊傳統的人力查報系統。

「像在排隊領口罩的過程，看到後面的人沒戴口罩，我們會說口罩分你一個，變成是每個人都會牽起來、全體運動的那種感覺。」吳展瑋回憶起2020年的氣氛，是一股民間所匯集而成的凝聚力。

疫情與天災至今仍令人餘悸猶存，在防疫、救災背後穿針引線，促成公私協力的「好想工作室」負責人吳展瑋接受中央社記者訪問時表示，「如果只是單純政府自己做，其實很難做到全民參與」。

吳展瑋指出，「口罩地圖」最初並非為了公私協力，而是因為家人買不到口罩，想做個小工具方便群組內回報資訊，「其實在那個當下，大家都是恐慌的」；沒想到曝光後獲得關注，從「解決自己的問題」變成「解決社會大眾的問題」。

根據台南市環保局統計，2023年石綿屋瓦清理量約260公噸，2024年約2200公噸，去年因風災、加上「石綿地圖」方便民眾自行回報，總量提升至2萬2000公噸，且單日最高峰曾清運約900公噸。

吳展瑋分享個人的經驗，就算是資訊工程師也一定要「進場觀察」。他解釋，當事件發生，進入案場才會發現有問題的「痛點」，而形成痛點的原因大概都是「急迫」，這一定要在進入現場才能發現。

「如果不緊急，雖然有工具進來，但我不見得要使用。」吳展瑋說，但當解決一個小問題，發現可以省下1小時、半小時的時間，建立信任後，後續的數位轉型建議才容易被接受。

此外，是要針對目標族群有更貼近的設計。吳展瑋說，在協助製作施打疫苗的系統時，刻意設計成LINE聊天機器人的模式，讓長輩們覺得自己像在「傳長輩圖」一樣輕鬆，使數位科技不再是冷冰冰的門檻，而是生活的延伸。

吳展瑋提到，在天災發生時，政府都會設立一級指揮中心、前進指揮所等，但其實若能結合民間團隊，包含負責技術開發的資訊工程師、連結民間技術與官方資源的聯絡人，才能真正由下而上，讓民眾產生參與感與貢獻感，更能獲得社會支持。

吳展瑋樂觀看待人工智慧（AI）發展，他認為，「這是真正的落地應用」，在資訊科技中，常聽到雲端、區塊鏈等對一般大眾可能有點距離的名詞，但數位提升不應只是城市有一間高科技公司，而是讓資訊力量融入每個人的思維與生活。

吳展瑋便舉例，在過去合作的業者中，「一個一個好像被打開了某種開關，自己都會許願要什麼樣的系統、要那樣的工具」，這就代表開始有了資訊思維。

口罩 疫情 環保局 廢棄物 災後 COVID-19

延伸閱讀

佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶

深化公益行動從職場到家庭 昇恆昌董總帶全員志工寒冬送暖

台南做工行善團助弱勢修屋 完成第322戶個案

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

相關新聞

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。...

鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

氣象署表示，明天是未來一週最溫暖的一天；31日下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估2月2日最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏1...

純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

國內又爆出油品摻假事件，食藥署揭露業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙...

豐原禽流感雞場雞蛋最大宗流向苗栗 苗栗衛生局：業者25日就全數賣光

豐原禽流感雞場雞蛋流向今天下午對外公布，其中最大宗流向在苗栗，苗栗縣衛生局表示，昨天28日下班後接獲台中市衛生局提供的資...

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

農曆春節將至國人瘋出遊，為縮短赴日旅客入境通關時間，「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航...

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。北市衛生局今到場稽查，發現點心置放機器區有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。