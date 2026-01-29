吳展瑋開發口罩、石綿地圖 盼資訊力量融入生活

「口罩地圖」、「石綿地圖」在疫情與災後發揮關鍵作用，開發團隊負責人吳展瑋認為，讓資訊力量融入思維與生活，透過由下而上的公私協力，更能讓民眾產生參與感與貢獻感，真正獲得社會支持。

2020年1月，COVID-19疫情初期人心惶惶，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾配戴口罩防疫，一度引發民間搶購潮，導致藥局與超商大排長龍，民眾仍感「一罩難求」。

時間快轉到去年，丹娜絲風災導致中南部許多石綿建物毀損，民眾一邊希望快速進行災害復源，卻又擔心石綿可能會對健康造成危害，龐大的廢棄物數量瞬間衝擊傳統的人力查報系統。

「像在排隊領口罩的過程，看到後面的人沒戴口罩，我們會說口罩分你一個，變成是每個人都會牽起來、全體運動的那種感覺。」吳展瑋回憶起2020年的氣氛，是一股民間所匯集而成的凝聚力。

疫情與天災至今仍令人餘悸猶存，在防疫、救災背後穿針引線，促成公私協力的「好想工作室」負責人吳展瑋接受中央社記者訪問時表示，「如果只是單純政府自己做，其實很難做到全民參與」。

吳展瑋指出，「口罩地圖」最初並非為了公私協力，而是因為家人買不到口罩，想做個小工具方便群組內回報資訊，「其實在那個當下，大家都是恐慌的」；沒想到曝光後獲得關注，從「解決自己的問題」變成「解決社會大眾的問題」。

根據台南市環保局統計，2023年石綿屋瓦清理量約260公噸，2024年約2200公噸，去年因風災、加上「石綿地圖」方便民眾自行回報，總量提升至2萬2000公噸，且單日最高峰曾清運約900公噸。

吳展瑋分享個人的經驗，就算是資訊工程師也一定要「進場觀察」。他解釋，當事件發生，進入案場才會發現有問題的「痛點」，而形成痛點的原因大概都是「急迫」，這一定要在進入現場才能發現。

「如果不緊急，雖然有工具進來，但我不見得要使用。」吳展瑋說，但當解決一個小問題，發現可以省下1小時、半小時的時間，建立信任後，後續的數位轉型建議才容易被接受。

此外，是要針對目標族群有更貼近的設計。吳展瑋說，在協助製作施打疫苗的系統時，刻意設計成LINE聊天機器人的模式，讓長輩們覺得自己像在「傳長輩圖」一樣輕鬆，使數位科技不再是冷冰冰的門檻，而是生活的延伸。

吳展瑋提到，在天災發生時，政府都會設立一級指揮中心、前進指揮所等，但其實若能結合民間團隊，包含負責技術開發的資訊工程師、連結民間技術與官方資源的聯絡人，才能真正由下而上，讓民眾產生參與感與貢獻感，更能獲得社會支持。

吳展瑋樂觀看待人工智慧（AI）發展，他認為，「這是真正的落地應用」，在資訊科技中，常聽到雲端、區塊鏈等對一般大眾可能有點距離的名詞，但數位提升不應只是城市有一間高科技公司，而是讓資訊力量融入每個人的思維與生活。

吳展瑋便舉例，在過去合作的業者中，「一個一個好像被打開了某種開關，自己都會許願要什麼樣的系統、要那樣的工具」，這就代表開始有了資訊思維。