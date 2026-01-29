酪農創新永續 牛糞利用蚯蚓脫臭製成天然蚊香

快訊

中央社／ 台北29日電

酪農業求新求變，一家來自屏東的業者，今天在農業部記者會展示推動創新及永續的產品，其中牛糞利用蚯蚓脫臭製成的天然蚊香，引起關注。

農業部今天舉辦「國產鮮乳暨產業共創」記者會，現場有酪農業、乳品業及選用國產鮮乳的餐飲業者。

來自屏東的高大牧場在記者會現場展示多項乳品，除了鮮奶外，一款看似手工餅乾，卻是牛糞製成的天然蚊香，引人好奇。

高大食品生技公司總經理陳宥蓁是第四代酪農業者，她說，牧場將牛的糞便，透過蚯蚓吞食後再排出，可消除原有的臭味，之後曬乾再加入咖啡渣，就成了天然的蚊香，這是從永續循環的思考點出發，原先只在牧場少量製作，提供民眾體驗，現在正洽詢工廠量產。

陳宥蓁說，從曾祖父到父親，家裡就是傳統的酪農業，單純飼養乳牛，堅持只生產鮮乳，她和弟弟接手後，發現現在的乳品市場和以往完全不一樣，不能再隨波逐流，決定轉型。

陳宥蓁說，她發現不好睡是很多人的痛點，有些人有乳糖不耐症，不適合喝鮮奶，到日本市場考察後，決定推出夜牛奶、零乳糖優格，夜牛奶主要是加入GABA（γ-胺基丁酸），約睡前1小時飲用，有助入睡；學食品科學的弟弟則開發出零乳糖優格，透過其他菌種將乳糖轉換成葡萄糖。

陳東杰是高大牧場負責人，他說，從前總認為穩穩的做就好，不要搞太多花樣，現在樂見子女能帶入新觀念和做法，讓牧場的經營走向多元。

牧場 酪農 農業部 鮮奶 永續

