快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。不過鐵道局晚間長文回應，呼籲各界秉持專業，根據事實，理性討論。

民團質疑高鐵延伸宜蘭計畫沒有上位計畫，鐵道局表示，交通部108年發布《2020運輸政策白皮書》，即揭示建構環島高效鐵路網之行動方案包含「評估與規劃高鐵延伸」；高鐵延伸宜蘭計畫即屬建構環島高效鐵路網4個90分鐘生活圈之關鍵計畫之一。

交通部108年即已發布2020運輸政策白皮書，其中城際運輸政策包括「提升鐵公路規劃品質與運轉效率，促進國土均衡發展」，其策略則為「整體規劃高快速公路及環島高效鐵路網」，行動方案包含強化「西部高鐵、東部快鐵」之環島鐵路網運輸服務，而「評估與規劃高鐵延伸」即屬之。

根據前述政策白皮書，交通部及鐵道局積極推動環島高效鐵路網建設，打造「4個90分鐘」生活圈，改善國土空間結構，均衡區域發展。高鐵延伸宜蘭計畫作為環島高效鐵路網關鍵計畫之一，臺北至花蓮的行車時間由現行約140分鐘大幅縮短至90分鐘，將現有之高鐵路網由350公里擴充至410公里，透過高鐵串連東西部鐵道路網，進一步實現「交通平權」與「均衡臺灣」的政策目標。

至於直鐵平行國五案應重新納入評估？鐵道局說，直鐵平行國五路廊方案規劃過程即遭權責主管機關、地方政府及環團強烈反對。直鐵在95年至108年辦理期間，不同路線方案分別遭遇來自各界之重大反對意見，歷經至少20餘次溝通會議，仍無法形成推動共識，顯示直鐵方案在社會接受度及實際推動可行性上，確實面臨難以突破之限制。

而直鐵方案歷經10餘年規劃，始終難以推動，已致原克服台鐵樹林至七堵之路線容量瓶頸問題配套條件（台鐵第三軌跨越東西正線及北部流行音樂中心下方增設整備月台）不復存在、喪失整合時機。倘於現階段推動，直鐵方案勢須受限於前述路線容量瓶頸問題，而需與目前宜蘭線競爭有限班次。換言之，直鐵可新增之班次數量極為有限，實際之路線使用率約僅4成，投資之建設成本將無法發揮完整效益，形成資源浪費。

相較之下，高鐵系統為一獨立、完整之軌道運輸系統於南港車站已預留延伸尾軌，不僅能更有效達成北宜走廊之縮時提速與運能提升目標，亦可藉由旅運分流，實質緩解樹林至七堵路段之容量壓力，進而騰出既有臺鐵運能，增開基隆、平溪、東北角及宜蘭地區之區間車班次，提升在地通勤與觀光運輸服務品質，軌道運輸整體分工效益更為明確，並透過雙系統以強化軌道運輸系統韌性之建設目標。

對於民團表示，EMU3000爬坡能力強，即代表台鐵各式列車可行駛高鐵路線。鐵道局也說，EMU3000列車雖具35‰之爬坡能力，惟其營運最高速限為130公里，縱使走高鐵路線仍無法達到高鐵(營運最高時速300公里)之時間節省效益(直鐵方案如欲達成時間節省效益，勢需穿越翡翠水庫集水區，惟該方案如前所述，規劃過程即遭各界反對)。且南港車站臺鐵(B3層)與高鐵(B1層)隧道高程差達14公尺，臺鐵無法使用同一高鐵隧道。*

鐵道局強調，北宜高鐵評估計畫係經專業工程技師、國外顧問等團隊審慎評估，並經規劃審議及環評審查階段相關權責機關及專家之嚴謹審視程序。

本計畫自啟動以來，各項規劃成果均係由陣容完整、分工明確之專業團隊共同研析完成，參與本案規劃之團隊，涵蓋國內外具備重大交通建設豐富經驗之工程顧問單位，包括台灣世曦工程公司、鼎漢工程顧問公司、日本專業顧問及法商 SYSTRA 顧問公司等，團隊成員具備交通、土木、測量、結構、大地、地質、都市計畫、水利、建築、水土保持、環境工程、園藝、機械及電機等多元專業背景，並通過國家考試取得相關專業證照，實際參與本案規劃之專業技師逾60人，於不同階段分別就工程可行性、運輸效益、環境影響及系統整合等面向進行縝密分析與審慎評估。

鐵道局重申，本計畫相關數據均由各專業團隊評估，規劃成果所估列之總經費，已完整納入基地建設與車輛購置等項目；籲請各界本於專業基礎，進行理性且建設性的討論，並在相同假設條件與評估基準下，比較各項方案之效益、成本與影響，提出具體且正確之數據與論證，方是促進公共議題之良性溝通。

高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

高鐵2.0啟動 運量攀升夜間維修成幕後關鍵力量

賀陳旦質疑「北宜直鐵」刻意排除真相 向交通部下戰帖辯論

高鐵營收年增14.6億創新高 運量成長促擬追加8列新車

相關新聞

豐原養雞場爆禽流感…隱匿疫情、亂埋死雞 市府重罰115萬元

台中市豐原區豐康畜牧場爆發禽流感疫情，超過1700隻雞隻死亡，畜牧場1月10日開始出現雞隻死亡，卻到26日才因遭到檢舉曝...

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。北市衛生局今到場稽查，發現點心置放機器區有...

純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

國內又爆出油品摻假事件，食藥署揭露業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙...

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

農曆春節將至國人瘋出遊，為縮短赴日旅客入境通關時間，「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航...

鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

氣象署表示，明天是未來一週最溫暖的一天；31日下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估2月2日最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏1...

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

北宜高鐵爭議不斷，交通部前部長賀陳旦等民間團體今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。