鋒面及冷空氣南下…下周「這日」最冷低溫探14度 2月3日才回溫

氣象署表示，明天是未來一週最溫暖的一天；31日下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估2月2日最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏14、15度，2月3日白天起逐漸回溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天偏東風，雲量稍增，感受溫暖舒適，也是未來一週最暖的一天，北部、宜花高溫約22度，其他地區25至27度。

黃恩鴻表示，31日下半天起鋒面通過，接著東北季風增強，北台灣逐漸轉偏濕冷，這波冷空氣有機會達大陸冷氣團強度（台北測站低溫探14度以下），持續影響至2月3日清晨。預估2月2日最冷，中部以北、宜蘭平地低溫約14、15度，南部、花東約16、17度；高溫部分，北台灣約14、15度，中部約20度，南部24、25度。

黃恩鴻提到，2月3日白天東北季風或大陸冷氣團減弱，4、5日天氣回穩，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星雨，白天各地高溫皆可回升到20度以上；預估2月7日會有一波冷空氣再南下。

降雨部分，黃恩鴻說，明天北部山區有零星短暫雨；雨勢最明顯的期間是31日下半天起至2月1日，北台灣降雨持續，中部以北、東半部都有短暫雨；2月2、3日雨勢逐日漸減，2日北部、東半部、中部山區局部有短暫雨；3日以基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨為主。

黃恩鴻指出，31日晚間至2月2日，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪；另外，31日清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。