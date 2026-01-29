翠玉白菜歸國重返故宮北院 3月「出差」南院展出

故宮院長蕭宗煌今天宣告，人氣國寶「翠玉白菜」從捷克回家了，即日起於北院展出，陪觀眾度過春節，接著將「出差」到南院，此次故宮百件文物首度赴捷克展出，見證台捷友誼。

「故宮文物百選及其故事」特展去年9月起在捷克國家博物館亮相，展出「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」等131件文物，並結合數位展件，展期一路至去年12月31日，閉展後文物平安返台。深受民眾喜愛的「翠玉白菜」，1月23日早在國立故宮博物院北院回歸展區展出，成為許多觀眾近日造訪故宮的驚喜。

蕭宗煌今天在「翠玉白菜」歸國記者會致詞表示，「翠玉白菜」此次圓滿完成首次訪歐行程，歸來後悄悄上架，有些人便抱怨為何不告訴大家，但館方須先讓文物上架後測試環境變化，今天就要宣告歷經飛行9000公里的「翠玉白菜」回家了。

蕭宗煌表示，他記得捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）在展覽開幕時提到「故宮不會把珍貴文物借給不是真正的朋友」，這句話印證台捷的珍貴友誼。感謝盧卡其及其團隊在展期間展現國際博物館專業，以最高規格展出故宮珍貴文物，並於展覽結束後護送文物平安返台。

蕭宗煌同時感謝行政院及立法院朝野各界的支持，再次感謝捷克國會及台捷2國相關政府部門鼎力協助，2024年4月通過「國家文物保護法」修正案，將司法免扣押納入保障條款，為文物赴海外展出提供法律基礎；並感謝外交部、文化部推動「2025歐洲台灣文化年」，讓歐洲認識台灣深厚的文化底蘊。

盧卡其今天表示，捷克國家博物館非常珍惜故宮這份信任，此次展覽並非2館合作終點，而是嶄新的起點，未來將有交流展帶領觀眾認識捷克。他們將帶來數十件珍貴館藏，包含信仰、音樂、捷克石榴石等主題，相信可以深化雙方友誼與合作。

「翠玉白菜」即日起將在故宮北院展至2月22日，3月5日至6月7日移師故宮南院人氣國寶展廳。