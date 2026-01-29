台中爆禽流感疫情 竹縣未接獲疑似病例、將加密巡查採樣

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台中市爆發禽流感疫情，新竹縣動物保護防疫所啟動防疫強化機制，目前各處養禽場運作正常，尚未接獲疑似病例通報。圖／新竹縣政府提供
台中市爆發禽流感疫情新竹縣動物保護防疫所啟動防疫強化機制，目前各處養禽場運作正常，尚未接獲疑似病例通報。動保所同步強化巡查監測、定期採樣抽血檢驗、擴大環境消毒等措施，也呼籲養禽業者勿隱匿疫情不報或私自處理，最高可處100萬元罰鍰。

在「強化巡查監測」部分，動保所表示，防疫人員增加對縣內養禽密集區的訪視頻率，督導禽舍落實防鳥設施，阻斷野鳥與家禽接觸之傳播路徑，亦透過「定期採樣抽血檢驗」，主動掌握疫情動態。

動保所表示，將派員針對轄內高風險場區執行家禽定期採樣與抽血監控，在實驗室精準檢測，務求在疫情發生前即達成有效預警，守護家禽產業安全。同時擴大環境消毒，針對轄內重要聯外道路、理貨場及家禽批發市場周邊，派遣消毒車加強環境噴霧作業，阻斷病毒經由車輛或人員跨縣市傳播之風險。

動保所也呼籲縣內養禽戶，應強化生物安全自主管理及嚴格執行人員及車輛進出管制與消毒。若發現禽隻有異常死亡、攝食量、飲水量下降等疑似疫情，請立即主動通報動保所（電話：03-5519548）。依動物傳染病防治條例，主動通報且確診後的撲殺，可申請補償；若隱匿不報或私自處理，除不予補償外，最高可處100萬元罰鍰。

動保所也提醒民眾，請購買具「防檢署屠宰衛生檢查合格標誌」的禽肉，並落實「禽肉雞蛋完全煮熟」的衛生習慣。新竹縣動物保護防疫所將持續站在防疫第一線，與各縣市緊密聯繫，確保新竹縣產業穩定。

動保所表示，將派員針對轄內高風險場區執行家禽定期採樣與抽血監控，在實驗室精準檢測，務求在疫情發生前即達成有效預警。圖／新竹縣政府提供
動保所表示，將派員針對轄內高風險場區執行家禽定期採樣與抽血監控，在實驗室精準檢測，務求在疫情發生前即達成有效預警。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動保所將擴大環境消毒，針對轄內重要聯外道路、理貨場及家禽批發市場周邊，派遣消毒車加強環境噴霧作業。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動保所將擴大環境消毒，針對轄內重要聯外道路、理貨場及家禽批發市場周邊，派遣消毒車加強環境噴霧作業。圖／新竹縣政府提供

